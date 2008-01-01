Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ-2020

Игровой день начнется в 17:00.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 18 августа, состоятся матчи четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игровой день откроет встреча в Талгаре между актауским "Каспием" и алматинским "Кайратом". Начало игры - в 17:00 по времени Нур-Султана.

В 19:00 на Центральном стадионе в Алматы начнется матч "Жетысу" - "Ордабасы". В 21:00 на стадионе "Жас Кыран" встретятся "Тараз" и "Кызыл-Жар СК".

В прямом эфире матчи покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Еще один матч четвертого тура, "Шахтер" - "Кайсар", пройдет 19 августа.

"Астана" пропускает тур из-за участия в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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КПЛ-2020 Кайрат ФК Каспий Жетысу ФК Ордабасы ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК
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