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"Я не из тех, кто напрашивается". Вагнер Лав - о переходе в "Кайрат" и сорвавшемся возвращении в ЦСКА

Он рассказал, почему выбрал предложение алматинцев.

"Я не из тех, кто напрашивается". Вагнер Лав - о переходе в "Кайрат" и сорвавшемся возвращении в ЦСКА
Вагнер Лав. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав в интервью YahooEsportes  рассказал подробности перехода в "Кайрат" и своей адаптации в Казахстане. 

О подписании 36-летнего Лава алматинцы объявили 8 июля. Сам игрок сообщил о своем трансфере в алматинский клуб еще 23 июня. Затем стала известна зарплата бразильца в "Кайрате".

По словам Лава, он настроен стать чемпионом Казахстана, а в "Кайрате" его поразила клубная инфраструктура. 

"После разрыва контракта с "Коринтианс" я хотел вернуться в Россию, но это не удалось. В итоге подписал краткосрочный контракт с "Кайратом", который мы можем продлить в дальнейшем. Инфраструктура клуба ничем не уступает командам из Бразилии или Европы. Я приехал сюда с целью стать чемпионом и помочь выйти в групповой этап Лиги Европы. Это вызов, но я люблю вызовы.

Когда мной заинтересовался "Кайрат", я узнал, что здесь играли Аршавин и другие известные футболисты из России. Из футзального "Кайрата" я разговаривал с Лео, с которым у нас общие друзья. Еще мне помог тренер "Кайрата" и сборной Казахстана по футзалу Кака - с ним мы знакомы со времен России, он очень сильно помогает мне адаптироваться. Мне повезло, что Кака здесь и хорошо знает город.

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Алматы - очень интересный город с хорошими ресторанами и местами для прогулок. Это положительный момент, который меня удивил, но еще больше потрясла инфраструктура "Кайрата". Вживую она удивительнее, чем на видео. Мы обсуждали это с Диого - бразильским физиотерапевтом, который работает в клубе. Когда вы видите нечто подобное, то это помогает вам согласиться на предложение и говорит об амбициях на титулы. 

В паузе мы провели три товарищеских матча, но это не сравнить с официальными играми, по которым я скучаю. Уже пять месяцев без футбола. Чемпионат должен был возобновиться еще в начале августа, но тогда продлили карантин. 

Посмотрим, в какой я форме после рестарта чемпионата. На все воля божья. Я просто хочу делать свою работу. Если клуб через время решит, что наше сотрудничество может продолжиться, то мы это обсудим".

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Также Вагнер Лав рассказал, почему не смог договориться с ЦСКА, куда хотел вернуться после ухода из "Коринтианс". 

- Были ли у тебя еще предложения из России?
-  Других предложений у меня не было.

- Есть ли у тебя желание и есть ли возможность когда-нибудь вернуться в Россию?
- Это то, что я сказал. Если бы все зависело только от меня, я бы вернулся. Но, как я уже сказал вам, все должно происходить естественным образом. Если должно быть так, именно так и будет. Я не из тех, кто напрашивается. Если вы хотите на меня рассчитывать, то я доступен. Я в порядке физически. Если они этого не хотят, это тоже нормально. Я слежу за своей жизнью. Я знаю, что у меня есть потенциал и качество. Если один чего-то не хочет, это сделает другой.

- Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев недавно заявил, что переговоры с тобой были затруднены из-за возможного найма 21-летнего аргентинца Адольфо Гаича, что в итоге и произошло. А ты якобы должен быть только основным игроком, а не запасным.
- Думаю, что Бабаев должен был рассуждать, как генеральный директор, а не как главный тренер относительно моего возможного игрового времени в ЦСКА в связи с приходом аргентинца. Я уверен в себе и знаю, что такие вопросы решаются по другому: на поле и во время тренировок.

К тому же сейчас практически любой команде необходима широкая обойма игроков из-за cложного календаря. Для меня не было бы большой проблемой находиться в качестве запасного, учитывая большое количество игр и необходимости ротации состава. Я был готов играть и они знают мои условия. Поэтому моя совесть чиста. Но все же я считаю, что он не должен был от своего имени, как генеральный директор, так заявлять.

- Твоя карьера близится к завершению. Ты уже решил, где будешь заканчивать, на родине или где-то в другом чемпионате?

- Все может быть. Я не знаю, что случится через несколько месяцев, продлю ли я контракт. Пока я готов играть, главное - быть на поле, а где всё закончится, не так важно.

Добавим, что дебютировать за "Кайрат" Лав может 18 августа в матче против "Каспия", который начнется в 17:00 по времени Нур-Султана. 

 

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Метки:
Лав Вагнер ЦСКА Кайрат ФК КПЛ-2020 Бразилия Кайрат МФК Аршавин Андрей Премьер-лига России

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