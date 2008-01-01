"Дрим тим" и "Конкурс прогнозов" возвращаются! В них можно выиграть 40 000 тенге

18 августа возобновляется чемпионат Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот день в рамках четвертого тура пройдет три матча:



"Каспий" - "Кайрат" (начало в 17:00 по времени Нур-Султана);

"Жетысу" - "Ордабасы" (19:00);

"Тараз" - "Кызыл-Жар СК" (21:00).

Встреча "Шахтер" - "Кайсар" состоится 19 августа в 18:00. Еще один матч "Тобол" - "Астана" перенесен из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов.

Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ-2020

В связи с этим Vesti.kz объявляют о продолжении "Конкурса прогнозов". Участники уже могут сделать свой прогноз на эти матчи по следующей ссылке.

Что вам нужно делать?

Для того, чтобы стать участником конкурса, вам нужно зарегистрироваться на сайте Vesti.kz и в разделе "Чемпионат Казахстана по футболу 2020 года. Премьер-лига" оставлять свои прогнозы на матчи каждого тура.

Порядок подачи заявок

Участники оставляют прогнозы результатов матчей на странице конкурса, созданной организаторами. Один участник может выставить только один прогноз в текущем туре и при необходимости изменять его. Прогноз на предстоящий матч принимается не позднее чем за час до начала матча по времени Нур-Султана.

Когда завершится конкурс?

Первый этап "Конкурса прогнозов" продлится до завершения первого круга КПЛ-2020. По их итогам будет определен победитель, который получит приз 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона.

Как будет определен победитель?

Победитель конкурса будет назван на сайте Vesti.kz в новости. Им станет участник, который наберет наибольшее количество очков. При равенстве результатов победителем является тот, кто набрал наибольшее количество очков в категории "Матч тура". При равенстве и этих значений победитель будет определен случайным образом с помощью сервиса random.org.

С общими правилами "Конкурса прогнозов" можно ознакомиться здесь.

Также у нас продолжается уже полюбившаяся всем игра в жанре fantasy - "Дрим тим". Попробовать себя в качестве знатока казахстанского футбола можно по этой ссылке. Победитель "Дрим Тим" также получит 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона.

"Дрим тим" - это игра в жанре fantasy, в которой участники могут почувствовать себя в роли футбольных менеджеров. Каждому игроку выдаются виртуальные 10 миллионов евро, на которые он должен собрать команду из игроков, участвующих в КПЛ-2020. Все цены на футболистов даны по оценке сайта Transfermarket. После каждого тура участники могут делать по три замены, также установлен лимит на игроков из одного клуба - их должно быть не больше трех. Больше об общих правилах "Дрим тим" вы можете узнать здесь.

Важно: не забывайте вовремя делать замены, отправлять состав команды нужно не позднее чем за полчаса до начала первого матча тура. После каждого тура разрешается делать три замены.



Видеоинструкция:

Стоит отметить, что в рамках четвертого тура КПЛ-2020 вы не сможете взять игроков "Окжетпеса", так как они пропускают данный тур. Выбрать их можно будет в следующем туре, произведя три замены.

Когда завершится конкурс?

Первый этап "Дрим Тим" продлится до завершения матчей первого круга КПЛ-2020. По их итогам будет определен победитель, который и получит приз - 20 тысяч тенге на баланс своего мобильного телефона. При равенстве очков у участников - победитель будет определен случайным образом с помощью сервиса random.org.

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

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