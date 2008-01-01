Я не удивлюсь сюрпризам после рестарта КПЛ - экс-тренер сборной Казахстана

После рестарта чемпионата Казахстана по футболу
возможны сенсационные результаты, считает экс-главный тренер сборной Казахстана
и клубов КПЛ Вахид Масудов
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он высказал мнение, что длительная пауза не пройдет бесследно для клубов.
"Какого футбола ожидаю после рестарта? Не знаю, думаю, два-три тура команды будут вкатываться. По крайней мере, такой вывод напрашивается, исходя из последних результатов - "Тобол" натужно обыграл "Атырау", первую лигу, хотя, казалось, у костанайцев такой подбор игроков. Все равно эта пауза так бесследно не может пройти.
Посмотрите, в европейских турнирах как "Бавария" у себя в чемпионате была сильна, мощно шла, так и разгромила "Барселону", никто не ожидал такого результата. Никто не ожидал, что и "Манчестер Сити" проиграет "Лиону". Столько непредсказуемых результатов из-за пандемии. Я не буду удивлен, если у нас будут такие сюрпризы", - заявил Масудов.
Напомним, чемпионат Казахстана возобновится
18 августа. Впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля.
Матчи четвертого тура пройдут в два дня. 18 августа встречаются "Каспий" - "Кайрат", "Жетысу" - "Ордабасы", "Тараз" - "Кызыл-Жар СК", а 19-го числа сыграют "Шахтер" - "Кайсар". Игра между "Тоболом" и "Астаной" перенесена на 30 ноября из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов. Все матчи в прямом эфире покажет Qazsport. Турнирное положение клубов приведено по этой ссылке.