"Жду драйвового футбола". Алиев высказался о возобновлении чемпионата Казахстана

Алишер Абдулин

Футболисты клубов КПЛ после долгого простоя получат новый опыт, считает бывший казахстанский футболист и экс-главный тренер "Кызыл-Жар СК" Али Алиев. В комментарии корреспонденту Vesti.kz он рассказал об ожиданиях перед рестартом премьер-лиги.



"То, что будет рестарт - уже большой плюс и показатель того, что футбол живет и интересен не только болельщикам, но и руководству страны. Спасибо им, что разрешили.



Какие ожидания? Сейчас смотрели Лигу чемпионов. Встретились команды, которые оспаривают трофей. И мы увидели, что не все из них готовы к финальной стадии, я думаю, что клубы в нашем чемпионате делают выводы. Ожидаю от команд амбициозного, драйвового футбола, хорошую игру в обороне. Особенно, от тех клубов, которые выступят в Лиге Европы. Потому что они витринные команды, к ним будет пристальное внимание. Другим командам желаю, чтобы они выполнили те задачи, которые поставило руководство.



Болельщики, и мы - специалисты соскучились по игре. Хочется, посмотреть не просто какие-то перекаты, а увидеть скорости, голы, чтобы была интересная и напряженная игра все 90 минут.



Многие специалисты говорили, что для подготовки было достаточно времени, футболисты успели набрать и потерять форму в тренировочном процессе. В этом плане могут быть сложности, в остальном этот недостаток будет компенсирован за счет желания. Тренироваться, это одно, а участвовать в соревновательном процессе - совсем другое. Практически все футболисты никогда в таком формате не играли и интересно посмотреть, как это будет в таком турнире, в одном городе. Стадионы в Алматы и Талгаре хорошие с естественными покрытиями. Я думаю, нас ждут интересные и увлекательные туры", - заявил Алиев.



Напомним, чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2020 возобновится 18 августа, о чем было объявлено в понедельник 17 августа.

Отметим, впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля, затем, последовало ужесточение карантинных мер.



Добавим, что матчи четвертого тура пройдут в два дня. 18 августа встречаются "Каспий" - "Кайрат", "Жетысу" - "Ордабасы", "Тараз" - "Кызыл-Жар СК", а 19-го числа сыграют "Шахтер" - "Кайсар". Встреча между "Тоболом" и "Астаной" перенесена на 30 ноября из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов. Прямые трансляции матчей четвертого тура КПЛ можно посмотреть здесь. Турнирное положение клубов приведено по этой ссылке.

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