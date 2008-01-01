Опубликован календарь матчей еще двух туров КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала календарь матчей ближайших туров премьер-лиги на период с 18 по 30 августа 2020 года.



Все матчи пройдут в единой локации "Алматы-Талгар" на закрытых стадионах без зрителей. Игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.



Четвертый тур

18 августа (вторник)

"Каспий" – "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00

"Жетысу" – "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00

"Тараз" – "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 21:00



19 августа (среда)

Шахтер – Кайсар, стадион им Т. Сегизбаева, 18:00



Пятый тур

21 августа (пятница)

"Ордабасы" – "Каспий", стадион им. Т. Сегизбаева, 17:00

"Кайрат" – "Тобол", стадион Центральный, 19:00



22 августа (суббота)

"Астана" – "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00

"Кайсар – Жетысу", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" – "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00



Шестой тур

25 августа (вторник)

"Тобол" – "Астана", УТБ Талгар, 17:00 * перенос на более поздний срок в случае участия ФК «Астана» во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов УЕФА 2020/2021



26 августа (среда)

"Тараз" – "Окжетпес", стадион им.Т. Сегизбаева, 18:00

"Каспий" – "Кайсар", стадион Жас Кыран, 20:00

27 августа (четверг)

"Жетысу" – "Кызыл-Жар СК", УТБ Талгар, 16:00



Седьмой тур

29 августа (суббота)

"Кайсар" – "Тобол", стадион Центральный, 18:00

"Окжетпес" – "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00



30 августа (воскресенье)

"Ордабасы" – "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00

"Астана" – "Тараз", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00

"Кызыл-Жар СК" – "Каспий", стадион Жас Кыран, 20:00



Перенесены на неопределенный срок матчи:

"Тобол" – "Астана", матч четвертого тура * в случае участия ФК "Астана" во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2020/2021.

"Кайрат" – "Астана", матч шестого тура

"Тобол" – "Ордабасы", матч шестого тура