"Кайрат" в топе, "Окжетпес" - на дне. Что нужно знать о клубах КПЛ-2020 перед рестартом

Тур разбит на два дня.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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18 августа возобновится чемпионат Казахстана по футболу. Перед матчами четвертого тура корреспондент Vesti.kz представляет некоторые статистические данные по командам.

- "Кайрат" с девятью очками лидирует в турнирной таблице. Правда, алматинский клуб провел на один матч больше основных конкурентов.

- Кроме того, команда Алексея Шпилевского с 10 голами - самый результативный участник премьер-лиги.

- Ну и форвард алматинцев Абат Аимбетов с тремя голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, а его одноклубник Небойша Косович лидирует среди ассистентов, отдав две результативные передачи. 

- Самой "дырявой" защитой с 10 пропущенными мячами обладает "Окжетпес", занимающий последнее, 11-е, место. В то же время синегорцы забили меньше всех мячей - один, уступив во всех четырех матчах.

- Побед не знает и "Каспий" - три неудачи в трех играх.

- И только три клуба еще не проигрывали - "Астана", "Тобол", "Кайсар".

- Компромиссных результатов не добивались пять команд - "Кайрат", "Шахтер", "Кызыл-Жар СК", "Каспий" и "Окжетпес".

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Отметим, что матчи четвертого тура пройдут в два дня. 18 августа встречаются "Каспий" - "Кайрат", "Жетысу" - "Ордабасы", "Тараз" - "Кызыл-Жар СК", а 19-го числа сыграют "Шахтер" - "Кайсар". Встреча между "Тоболом" и "Астаной" перенесена на 30 ноября из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов. Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Турнирное положение клубов приведено по этой ссылке.
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Футбол КПЛ-2020 Кайрат ФК Окжетпес ФК Каспий Астана ФК Тобол ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Кызыл-Жар СК
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