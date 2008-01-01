ПФЛК объявила дату возобновления премьер-лиги сезона-2020

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2020 возобновится 18 августа. Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).



Ранее стало известно, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Команды уже получили соответствующие извещения.



Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ



Как отмечает ПФЛК, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбукеов, Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин и Руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев провели инспекцию футбольной инфраструктуры "Алматы-Талгар".



"В рамках проверки была оценена готовность футбольных стадионов к возобновлению футбольного сезона на предмет соответствия актуальным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Помимо этого, были осмотрены несколько выбранных клубами для проживания в Алматы гостиниц на предмет контроля карантинных мер в местах дислокации команд.



Была отмечена высокая степень подготовки как стадионов, так и временных баз проживания для соответствия установленным санитарным правилам. Участники инспекции подчеркнули, что в данный момент крайне важно строго соблюдать требования специального Санитарного протокола, согласованного с компетентными государственными органами.



Все выбранные для проведения рестарта сезона арены готовы принять матчи чемпионата Казахстана по футболу с 18 августа", - говорится в сообщении.



Последний тур прошел 1 июля. На данный момент "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравших на матч меньше.