"Кайсар" остался без лучшего бомбардира перед рестартом КПЛ

Нападающий сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе
до сих пор не присоединился к "Кайсару",
сообщает "РБ-Спорт Казахстан
".
Причина в том, что кызылординский клуб неправильно оформил документы на въезд легионера в Казахстан. Вдобавок из-за введения карантинного режима, авиарейсы из Грузии в Казахстан были отменены.
По данным источника, Лобжанидзе должен прибыть в Алматы 19 августа. В этот день в южной столице "Кайсар" проведет первый матч в КПЛ после полуторамесячного перерыва. Соперником будет карагандинский "Шахтер"
.
Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ
В марте Лобжанидзе забил победные гола в матчах с "Иртышом" и "Окжетпесом" (обе игры завершились со счетом 1:0 в пользу кызылординцев). 1 июля в матче против своего бывшего клуба - "Тараза" (1:1) форвард уже не участвовал.
Всего в КПЛ Лобжанидзе провел 26 матчей и забил десять мячей.