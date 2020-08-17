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"Кайсар" остался без лучшего бомбардира перед рестартом КПЛ

Клуб неправильно оформил документы.

"Кайсар" остался без лучшего бомбардира перед рестартом КПЛ
Элгуджа Лобжанидзе. Фото: ФК "Кайсар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Нападающий сборной Грузии по футболу Элгуджа Лобжанидзе до сих пор не присоединился к "Кайсару", сообщает "РБ-Спорт Казахстан".

Причина в том, что кызылординский клуб неправильно оформил документы на въезд легионера в Казахстан. Вдобавок из-за введения карантинного режима, авиарейсы из Грузии в Казахстан были отменены.

По данным источника, Лобжанидзе должен прибыть в Алматы 19 августа. В этот день в южной столице "Кайсар" проведет первый матч в КПЛ после полуторамесячного перерыва. Соперником будет карагандинский "Шахтер".

Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ

В марте Лобжанидзе забил победные гола в матчах с "Иртышом" и "Окжетпесом" (обе игры завершились со счетом 1:0 в пользу кызылординцев). 1 июля в матче против своего бывшего клуба - "Тараза" (1:1) форвард уже не участвовал.

Всего в КПЛ Лобжанидзе провел 26 матчей и забил десять мячей.

 

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Метки:
Кайсар ФК КПЛ-2020

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