Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ

Стало известно расписание матчей двух туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Так, 18 и 19 августа пройдут матчи четвертого тура, а 21 и 22 августа игры пятого тура. В прямом эфире их покажет телеканал QazSport.
Четвертый тур КПЛ-2020
18 августа
"Каспий" - "Кайрат" (начало в 17:00 по времени Нур-Султана);
"Жетысу" - "Ордабасы" (19:00);
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК" (21:00).
19 августа
"Шахтер" - "Кайсар" (18:00)
"Тобол" - "Астана" перенесен из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов
Пятый тур
21 августа
"Ордабасы" - "Каспий" (17:00);
"Кайрат" - "Тобол" (19:00).
22 августа
"Астана" - "Окжетпес" (16:00)
"Кайсар" - "Жетысу" (18:00)
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер" (20:00).
На данный момент "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравших на матч меньше.