Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ

Игры пройдут на этой неделе.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 09:03
Стало известно расписание матчей двух туров чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, 18 и 19 августа пройдут матчи четвертого тура, а 21 и 22 августа игры пятого тура. В прямом эфире их покажет телеканал QazSport.

Четвертый тур КПЛ-2020

18 августа
"Каспий" - "Кайрат" (начало в 17:00 по времени Нур-Султана);
"Жетысу" - "Ордабасы" (19:00);
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК" (21:00).

19 августа
"Шахтер" - "Кайсар" (18:00)

"Тобол" - "Астана" перенесен из-за участия столичного клуба в Лиге чемпионов

Пятый тур

21 августа
"Ордабасы" - "Каспий" (17:00);
"Кайрат" - "Тобол" (19:00).

22 августа
"Астана" - "Окжетпес" (16:00)
"Кайсар" - "Жетысу" (18:00)
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер" (20:00).

На данный момент "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравших на матч меньше.
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Сегодня 09:03
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