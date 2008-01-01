"Тобол" одержал победу в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Костанайский "Тобол
" победил "Атырау
" из первой лиги в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра прошла сегодня, 16 августа, на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 3:2. У "Тобола" с игры отличились нападающие Роман Муртазаев
и Оралхан Омиртаев
, а с пенальти - капитан Азат Нургалиев
. За "Атырау" забили польский форвард Петр Гжельчак
и бразильский хавбек Алекс Бруно
, реализовавший с пенальти.
Ранее стало известно
, что КПЛ возобновится 18 августа матчами в единой локации - Алматы - Талгар. В турнире прошло всего три тура: первый и второй состоялись в марте, а третий - 1 июля.
Первая лига из-за пандемии коронавируса не успела стартовать. Турнир может пройти в формате двух конференций.