"Тобол" одержал победу в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Игра прошла на базе сборной.

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:36
Костанайский "Тобол" победил "Атырау" из первой лиги в товарищеском матче, передает корреспондент Vesti.kz

Игра прошла сегодня, 16 августа, на базе сборной Казахстана в Талгаре и завершилась со счетом 3:2. У "Тобола" с игры отличились нападающие Роман Муртазаев и Оралхан Омиртаев, а с пенальти - капитан Азат Нургалиев. За "Атырау" забили польский форвард Петр Гжельчак и бразильский хавбек Алекс Бруно, реализовавший с пенальти. 

Ранее стало известно, что КПЛ возобновится 18 августа матчами в единой локации - Алматы - Талгар. В турнире прошло всего три тура: первый и второй состоялись в марте, а третий - 1 июля. 

Первая лига из-за пандемии коронавируса не успела стартовать. Турнир может пройти в формате двух конференций. 
Метки:
КПЛ-2020 Тобол ФК Атырау ФК Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:36
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