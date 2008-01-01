Официально объявлено о возобновлении КПЛ

Игры пройдут в одной локации.

Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:10
Талдыкорганский "Жетысу" объявил о рестарте казахстанской премьер-лиги. Клуб анонсировал игру четвертого тура против шымкентского "Ордабасы". 

Игра пройдет 18 августа на Центральном стадионе Алматы и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет Qazsport. 

Ранее сообщалось, что госкомиссия по противодействию распространения коронавируса разрешила возобновить КПЛ с 18 августа, несмотря на действующий в стране запрет по проведению спортивных мероприятий. Еще 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации - ПФЛК предлагало связку городов Алматы - Талгар. 

Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.
Метки:
Жетысу ФК Ордабасы ФК КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК Тобол ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Тараз ФК Каспий Кызыл-Жар СК Коронавирус
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:10
© 2008 - 2020 ТОО «EML»