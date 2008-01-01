Исламбек Куат может перейти в "Астану"

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат
может продолжить карьеру в "Астане
", сообщает KazFootball.kz
.
Шестикратные чемпионы ищут новичка на позицию опорного хавбека. Ранее "Астана" не смогла договориться
с капитаном "Кайсара" Асхатом Тагыбергеном
, который предпочел остаться в составе кызылординского клуба.
27-летний Куат находится в статусе свободного агента после ухода
из российского "Оренбурга" и рассматривается "Астаной" в качестве главного кандидата. У футболиста есть предложения
от "Самсунспора" из первой лиги Турции и клубов РПЛ.
В "Астане" Куат начинал карьеру с 2010 по 2014 год, дважды уходя в аренду - в "Актобе" и "Окжетпес". С 2014 по 2019 год воспитанник столичного футбола играл за "Кайрат".