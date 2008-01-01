Исламбек Куат может перейти в "Астану"

Он уже выступал за столичный клуб.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:34
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в "Астане", сообщает KazFootball.kz

Шестикратные чемпионы ищут новичка на позицию опорного хавбека. Ранее "Астана" не смогла договориться с капитаном "Кайсара" Асхатом Тагыбергеном, который предпочел остаться в составе кызылординского клуба. 

27-летний Куат находится в статусе свободного агента после ухода из российского "Оренбурга" и рассматривается "Астаной" в качестве главного кандидата. У футболиста есть предложения от "Самсунспора" из первой лиги Турции и клубов РПЛ. 

В "Астане" Куат начинал карьеру с 2010 по 2014 год, дважды уходя в аренду - в "Актобе" и "Окжетпес". С 2014 по 2019 год воспитанник столичного футбола играл за "Кайрат".
Метки:
Куат Исламбек Астана ФК КПЛ-2020 Кайрат ФК Сборная РК по футболу Оренбург ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
3
Сегодня 15:34
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