"Кайрат" вынудил "Астану" выбрать новое место для домашних матчей в еврокубках

Столичная команда не будет играть еврокубки в Алматы.

Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:05

ФК "Астана" определился с местом проведения домашнего матча во втором квалификационном раунде еврокубков, сообщает KazFootball.kz.

Напомним, что на первый отборочный раунд Лиги чемпионов команда заявила домашний стадион Центральный стадион Алматы, который является домашним для "Кайрата". Но по итогам жеребьевки столичные футболисты на этой стадии сыграют с "Динамо-Брест" на выезде. 

На второй же отборочный раунд еврокубков "Астана" заявила Центральный стадион города Костанай - домашнюю арену "Тобола".

Сообщается, что "Кайрат" не разрешил действующему чемпиону сыграть у себя дома во втором раунде.

Напомним, что стартовый матч Лиги чемпионов против "Динамо-Брест" "Астана" проведет 18 августа. Победитель выйдет во второй раунд турнира, а проигравший - во второй отборочный раунд Лиги Европы.

Столичный клуб не может проводить домашние матчи на своей арене, так как работы по укладке нового газона на "Астана Арене" в Нур-Султане, которые должны были завершиться до старта сезона КПЛ, до сих пор не закончены. 

Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Тобол ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Беларусь
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:05
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