Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ

Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналистПо его информации, рестарт казахстанской премьер-лиги намечен с 18 августа. Команды уже получили соответствующее извещение."Только что клубам сообщили эту благую весть. Как я и предполагал, с кучей оговорок. Главное условия - регулярная сдача ПЦР тестов игроков и персонала клубов. Ближайший тур пройдет под зорким надзором сотрудников Минздрава", - говорится в сообщении.Последний тур прошел еще 1 июля. Четвертый изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.