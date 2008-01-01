Кандидат в сборную Казахстана раскрыл детали перехода и контракта с клубом РПЛ

Прошлый сезон он провел в "Ордабасы".

Марат Быстров. Фото: ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:00
Экс-защитник шыментского "Ордабасы" Марат Быстров рассказал детали своего перехода в клуб российской премьер-лиги.

28-летний игрок продолжит карьеру в "Ахмате". В прошлом сезоне провел за "Ордабасы" 31 матч и стал бронзовым призером КПЛ.

- Как появилось предложение от "Ахмата"?
- Пригласил меня тренер Андрей Викторович Талалаев, который недавно возглавил грозненский "Ахмат", ранее мы с ним вместе работали в Тамбове. Это была его инициатива и он предложил мне перейти в "Ахмат" и подписать контракт на два года, я конечно, считаю, что это как для спортсмена большой шаг вперед. Мне уже 28 лет и я решил пробовать свои силы в российской премьер-лиги. Все вопросы быстро решили, спасибо руководству "Ордабасы", президенту клуба Бахтияру Данияровичу Байсеитову, тренерскому штабу, все поняли меня, адекватно отнеслись к этой ситуации и отпустили меня. Хочу поблагодарить их за профессионализм и понимание, учитывая, что сейчас возобновится чемпионат, скоро игры Лиги Европы и несмотря на это пошли мне на встречу и за это я очень им благодарен. Мой этап карьеры в "Ордабасы", навсегда останется в моей памяти и всегда с особой теплотой буду вспоминать эти времена.

- Как оцениваешь период своей карьеры в шымкентском клубе?
- Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, которые верили в меня, оказывали доверие мне во всех аспектах, как футбольных, так и жизненных. Отдельное спасибо моим партнерам по команде, рад, что с ними я вместе работал, прогрессировал, были победы и поражения, но у нас был очень хороший коллектив, есть и уверен останется. Нашим болельщикам "Ордабасы" хочу пожелать, чтобы всегда поддерживали команду и неважно победа это, или поражение, всегда были рядом с командой, как и было всегда в принципе. В Шымкенте отличные болельщики и за эти два неполных сезона, я полюбил город, команду, болельщиков, и вообще всю атмосферу которая есть в этом городе, Шымкент для меня, можно сказать стал родным городом. Всем большое спасибо!
Біз "Ордабасы", Алға "Ордабасы"!

Отметим, что права на игрока принадлежат "Астане", однако сразу после подписания столичный клуб отдал Быстрова в аренду в "Тобол". В КПЛ-2018 он сыграл за костанайцев 14 матчей и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. Входил в расширенный состав сборной Казахстана и даже принял участие в товарищеском матче против Молдовы (1:0).

Быстров родился и вырос в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию. В профессиональный футбол он попал в 22 года. Мать Быстрова - этническая казашка, родившаяся в Челябинской области.  Правила ФИФА позволяют ему играть за сборную Казахстана. 
Метки:
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