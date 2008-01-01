Кандидат в сборную Казахстана по футболу перешел в клуб российской премьер-лиги

Права на игрока принадлежат "Астане".

Фото: ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:04
Защитник "Ордабасы" Марат Быстров продолжит карьеру в российской премьер-лиге, сообщает официальный сайт шымкентского клуба.

Новым клубом 28-летнего игрока стал грозненский "Ахмат". Детали перехода не уточняются.
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Быстров выступал за "Ордабасы" с 2019 года на правах аренды. За клуб отыграл 31 матч и отдал три голевые. В прошлом сезоне в составе шымкентцев стал бронзовым призером КПЛ.

Права на игрока принадлежат "Астане", однако сразу после подписания столичный клуб отдал Быстрова в аренду в "Тобол". В КПЛ-2018 он сыграл за костанайцев 14 матчей и забил один гол.

В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. Входил в расширенный состав сборной Казахстана и даже принял участие в товарищеском матче против Молдовы (1:0).

До переезда в КПЛ защитник выступал в России за "Тамбов". Его команда была в шаге от выхода в премьер-лигу, но в стыковых матчах уступила "Амкару". В "Тамбов" Быстров перешел из "Челябинска" и признавался игроком - открытием сезона в ФНЛ.

Быстров родился и вырос в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию. В профессиональный футбол он попал в 22 года. Мать Быстрова - этническая казашка, родившаяся в Челябинской области.  Правила ФИФА позволяют ему играть за сборную Казахстана.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:04
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