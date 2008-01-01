"Окжетпес" обыграл фарм-клуб "Кайрата" в товарищеском матче

Матч состоялся в Алматы.

Фото: ФК "Окжетпес"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:16
Кокшетауский "Окжетпес" провел товарищеский матч перед возобновлением казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

Подопечные Андрея Карповича с минимальным счетом 1:0 обыграли "Кайрат-Жастар" из первой лиги. Автором единственного гола стал Марко Обрадович.

Матч состоялся в Алматы.

ПФЛК объявила клубам КПЛ решение по возобновлению чемпионата
Метки:
Окжетпес ФК Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:16
© 2008 - 2020 ТОО «EML»