"Окжетпес" обыграл фарм-клуб "Кайрата" в товарищеском матче
Матч состоялся в Алматы.
Фото: ФК "Окжетпес"
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Сегодня 15:16
Кокшетауский
"Окжетпес"
провел товарищеский матч перед возобновлением казахстанской премьер-лиги, сообщает
KazFootball.kz
.
Подопечные Андрея Карповича с минимальным счетом 1:0 обыграли
"Кайрат-Жастар"
из первой лиги. Автором единственного гола стал
Марко Обрадович.
Матч состоялся в Алматы.
ПФЛК объявила клубам КПЛ решение по возобновлению чемпионата
Метки:
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