Боснийский игрок помог бронзовому призеру КПЛ победить "Шахтер" в товарищеском матче

Бронзовый призер премьер-лиги-2019 "Ордабасы"
со счетом 1:0 взял верх над карагандинским "Шахтером"
в контрольной игре, сообщает KazFootball.kz
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Решающий мяч забил боснийский полузащитник южан Мирзад Механович
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Отмечается, что это уже третья победа "Ордабасы" в спаррингах. Ранее шымкентцы обыграли "Кайсар" (2:1) и "Астану" (4:1).
Напомним, что футбольный сезон в Казахстане должен был возобновиться 3 августа, но в итоге рестарт чемпионата снова отложили.
"Ордабасы" после четырех игр, набрав четыре очка, занимает седьмое место из 11, а "Шахтер" с отрывом на два балла располагается на четвертой позиции.