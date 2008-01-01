Боснийский игрок помог бронзовому призеру КПЛ победить "Шахтер" в товарищеском матче

Сезон пока не возобновился.

Мирзад Механович. Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:32
Бронзовый призер премьер-лиги-2019 "Ордабасы" со счетом 1:0 взял верх над карагандинским "Шахтером" в контрольной игре, сообщает KazFootball.kz.

Решающий мяч забил боснийский полузащитник южан Мирзад Механович.

Отмечается, что это уже третья победа "Ордабасы" в спаррингах. Ранее шымкентцы обыграли "Кайсар" (2:1) и "Астану" (4:1).

Напомним, что футбольный сезон в Казахстане должен был возобновиться 3 августа, но в итоге рестарт чемпионата снова отложили. 

"Ордабасы" после четырех игр, набрав четыре очка, занимает седьмое место из 11, а "Шахтер" с отрывом на два балла располагается на четвертой позиции.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Шахтер ФК Ордабасы ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 13:32
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