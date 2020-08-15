Вратарь "Астаны" рассказал о конкуренции с Непогодовым, работе с новым тренером и задачах на сезон

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямые трансляции Лиги чемпионов
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Вратарь "Астаны" рассказал о конкуренции с Непогодовым, работе с новым тренером и задачах на сезон

Цвета астанчан он защищает с 2011 года.

Вратарь "Астаны" рассказал о конкуренции с Непогодовым, работе с новым тренером и задачах на сезон
Ненад Эрич. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Капитан футбольного клуба "Астана" Ненад Эрич перед стартом команды в Лиге чемпионов в интервью Sputnik Казахстан поделился задачами, которые в турнире ставят перед собой северяне. А также ответил на другие вопросы.

- Ненад, прокомментируйте, пожалуйста, вашего первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов?

- "Динамо-Брест" - очень серьезный соперник. Несмотря на то, что у них не так много еврокубкового опыта, их недооценивать ни в коем случае нельзя. Они - действующие чемпионы Беларуси, один из сильнейших клубов последних лет. Плюс у них есть преимущество в игровом тонусе, так как у них чемпионат в разгаре, мы же с марта не играли в официальных матчах. Однако мы постараемся нивелировать их сильные стороны и порадовать наших болельщиков в столь непростое время победой.

- Какие шансы на успех, учитывая, что вы почти пять месяцев не играли официальных матчей?

- Шансы есть всегда. Несмотря на отсутствие официальных матчей, мы постараемся показать тот футбол, который может принести результат.

- Насколько тяжело футболисту в ситуации с пандемией? Наверняка, вы первый раз пять месяцев без официальных матчей?

- Конечно, это очень сложно. Тем не менее, в подобной ситуации оказался весь мир, просто у кого-то карантин завершился раньше, а у кого-то продолжается. Тяжело даже не физически, а больше морально, так как никакая тренировка не заменит официальных матчей, и все уже соскучились по играм.

- Вопрос вам, как капитану: какие настроения в команде? Насколько тяжело легионерам, которые уже долго без семьи и нет возможности слетать домой?

- Клуб дал возможность нам слетать к семьям во время послабления карантина. Это очень важно было для нас, потому что вместе со сборами, мы не видели своих близких почти полгода - это тяжело. Будем надеяться, скоро все наладится, и мы все сможем воссоединиться со своими семьями.

- Как восприняли переезд команды в Алматы? Насколько комфортно вам тренируется в новом месте?

- К сожалению, в Нур-Султане у нас возникли проблемы с тренировками, так как "Астана Арена" по-прежнему закрыта на ремонт. Поэтому руководство клуба приняло решение временного переезда в Алматы, для того, чтобы у команды был непрерывный тренировочный процесс. Это очень важно, потому что у нас впереди ответственные матчи в Лиге чемпионов, ну и конечно, рестарт чемпионата Казахстана, где перед нами также стоят очень высокие задачи.

- Как работается вам с новым главным тренером Михалом Билеком?

- У каждого тренера есть свое видение тренировочного процесса и построения игры. Мы видели Билека по работе в сборной Казахстана, поэтому адаптация прошла довольно быстро.

- Какие у вас отношения с Дмитрией Непогодовым? Не переживали, когда он пришел в команду? Со стороны, казалось, что он мог стать первым номером, учитывая, что он основной вратарь в сборной?

- Конкуренция всегда идет на пользу любому футболисту. Дмитрий - очень сильный голкипер, но в "Астане" всегда была конкуренция. Моя задача - работать каждый день на тренировках, а дальше кто будет сильнее, тот и будет играть.

- Вы не раз говорили, что хотите завершить карьеру в "Астане". А остались бы вы жить в Казахстане?

- Конечно, я уже не раз повторял о том, что хочу завершить карьеру именно в "Астане", потому что для меня этот клуб сделал очень много, стал вторым домом. Однако на данный момент я чувствую в себе моральные и физические силы для того, чтобы еще играть. Чувствую, что могу быть полезен команде, а сколько еще буду играть - время покажет, но пока силы есть. Что касается Казахстана, то я здесь себя чувствую очень комфортно, но пока не готов сказать точно, где я буду после карьеры.

- В текущем году, кажется, как никогда тяжело будет сохранить чемпионский титул. Какие цели у команды на еврокубки и внутренний чемпионат?

- Действительно, в связи с длительной паузой из-за карантина чемпионат этого года будет короче предыдущих, и это уменьшает право на ошибку. Тем не менее, перед клубом в любом случае стоят только максимальные задачи - чемпионство и выход в группу одного из еврокубков.

- Ну и, наконец, наш традиционный блиц. Кто был вашим детским кумиром? И кто из вратарей для вас являлся примером?

- Я не могу сказать, что у меня были какие-то кумиры. Мне просто нравилась игра некоторых голкиперов. Среди них были Франческо Тольдо и Джанлуиджи Буффон.

- Назовите ваши пять любимых фильмов.

- "Гладиатор", "Идентификация Борна", "Гнев", "11 друзей Оушена" и "Перевозчик".

Отметим, что 38-летний Эрич выступает за столичный клуб с 2011 года. В КПЛ он также играл за "Кайрат" в 2010-м. Также провел восемь игр за сборную Казахстана.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Футбол Астана ФК Премьер-лига России Билек Михал Лига чемпионов

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
13:32
Футбол

Боснийский игрок помог бронзовому призеру КПЛ победить в товарищеском матче "Шахтер"
Сегодня
13:01
Футбол

Вратарь "Астаны" рассказал о конкуренции с Непогодовым, работе с новым тренером и задачах на сезон
Вчера
23:40
Футбол

"Шымкент - третья столица СНГ". Экс-игрок сборной Украины - о карьере в КПЛ, традициях в Казахстане и Григорчуке
Вчера
20:07
Футбол

Гуральски из "Кайрата" вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций
Вчера
19:22
Футбол

Футболисты "Астаны" и "Жетысу" вошли в расширенный состав Беларуси на матч с Казахстаном в Лиге наций
Вчера
16:43
Футбол

Футболист сборной Казахстана принес "Тоболу" победу в контрольном матче
Вчера
13:15
Футбол

Сербский футболист "Астаны" обратился к казахстанским болельщикам на русском языке
Вчера
11:03
Футбол

Главный тренер "Тараза" рассказал о рестарте КПЛ и ситуации с австрийским легионером
Вчера
07:16
Футбол

"Любимая Беларусь, держись и прости за них". Тренер "Кайрата" высказался о протестах
Вчера
00:09
Футбол

Боранбаев рассказал о сотрудничестве "Кайрата" с "Челси" и взаимоотношениях с Абрамовичем
13 августа
19:55
Футбол

"В Сербии чемпионат Казахстана всегда на слуху". Легионер - о карантине в Актау, смене клуба и совете молодому казахстанцу в Европе
13 августа
18:19
Футбол

"Для меня это было безумием". Чемпион мира среди молодежи из Аргентины рассказал о карьере в Казахстане
13 августа
17:46
Футбол

"За зарплату футболисты должны занимать минимум второе место". Боранбаев рассказал о премиях в "Кайрате" за чемпионство
13 августа
16:49
Футбол

Футболист сборной Болгарии выбрал новый клуб после отъезда из Казахстана
13 августа
15:49
Футбол

"У него были амбиции играть за Россию". Боранбаев - о Жукове в сборной Казахстана и его скандальных высказываниях
13 августа
14:52
Футбол

Европейский клуб определился с будущим футболиста "Астаны"
13 августа
12:50
Футбол

"Вагнер приехал в "Кайрат" не доигрывать". Боранбаев рассказал, как перехватил Лава у ЦСКА
12 августа
20:20
Футбол

Стало известно, какой казахстанский клуб сделал выгодное предложение экс-футболисту сборной России
12 августа
19:49
Футбол

"Погнался за деньгами". Алиев - о "бегстве" игроков из "Шахтера", кадровых перестановках и критике от болельщиков
12 августа
16:06
Футбол

Новичок КПЛ расстался с белорусским защитником
12 августа
12:55
Футбол

Экс-футболист "Кайрата" прокомментировал возвращение в родной клуб
12 августа
11:26
Футбол

Экс-футболист сборной России получил выгодное предложение из Казахстана
12 августа
10:37
Футбол

Поигравший за "Кайрат" и "Ноа" казахстанец из РПЛ высказался о фаворите в матче Лиги Европы
12 августа
10:12
Футбол

Появились подробности по трансферу футболиста сборной Армении в "Астану"
11 августа
23:48
Футбол

Клуб казахстанского футболиста проиграл участнику Лиги чемпионов
11 августа
22:06
Футбол

Маленький Халк, Милевский и бомбардир из Караганды. Звезды "Динамо" хотят выбить "Астану" из ЛЧ
11 августа
21:09
Футбол

Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб
11 августа
19:48
Футбол

Главный тренер "Шахтера" проговорился о дате возобновления КПЛ
11 августа
18:36
Футбол

Российский клуб заплатил миллион евро за воспитанника "Тобола"
11 августа
17:46
Футбол

Большой риск. Почему "Кайрат" не усилил оборону перед Лигой Европы
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика