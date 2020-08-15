Вратарь "Астаны" рассказал о конкуренции с Непогодовым, работе с новым тренером и задачах на сезон

Капитан футбольного клуба "Астана" Ненад Эрич
перед стартом команды в Лиге чемпионов
в интервью Sputnik Казахстан
поделился задачами, которые в турнире ставят перед собой северяне. А также ответил на другие вопросы.
- Ненад, прокомментируйте, пожалуйста, вашего первого соперника "Астаны" в Лиге чемпионов?
- "Динамо-Брест" - очень серьезный соперник. Несмотря на то, что у них не так много еврокубкового опыта, их недооценивать ни в коем случае нельзя. Они - действующие чемпионы Беларуси, один из сильнейших клубов последних лет. Плюс у них есть преимущество в игровом тонусе, так как у них чемпионат в разгаре, мы же с марта не играли в официальных матчах. Однако мы постараемся нивелировать их сильные стороны и порадовать наших болельщиков в столь непростое время победой.
- Какие шансы на успех, учитывая, что вы почти пять месяцев не играли официальных матчей?
- Шансы есть всегда. Несмотря на отсутствие официальных матчей, мы постараемся показать тот футбол, который может принести результат.
- Насколько тяжело футболисту в ситуации с пандемией? Наверняка, вы первый раз пять месяцев без официальных матчей?
- Конечно, это очень сложно. Тем не менее, в подобной ситуации оказался весь мир, просто у кого-то карантин завершился раньше, а у кого-то продолжается. Тяжело даже не физически, а больше морально, так как никакая тренировка не заменит официальных матчей, и все уже соскучились по играм.
- Вопрос вам, как капитану: какие настроения в команде? Насколько тяжело легионерам, которые уже долго без семьи и нет возможности слетать домой?
- Клуб дал возможность нам слетать к семьям во время послабления карантина. Это очень важно было для нас, потому что вместе со сборами, мы не видели своих близких почти полгода - это тяжело. Будем надеяться, скоро все наладится, и мы все сможем воссоединиться со своими семьями.
- Как восприняли переезд команды в Алматы? Насколько комфортно вам тренируется в новом месте?
- К сожалению, в Нур-Султане у нас возникли проблемы с тренировками, так как "Астана Арена" по-прежнему закрыта на ремонт. Поэтому руководство клуба приняло решение временного переезда в Алматы, для того, чтобы у команды был непрерывный тренировочный процесс. Это очень важно, потому что у нас впереди ответственные матчи в Лиге чемпионов, ну и конечно, рестарт чемпионата Казахстана, где перед нами также стоят очень высокие задачи.
- Как работается вам с новым главным тренером Михалом Билеком?
- У каждого тренера есть свое видение тренировочного процесса и построения игры. Мы видели Билека по работе в сборной Казахстана, поэтому адаптация прошла довольно быстро.
- Какие у вас отношения с Дмитрией Непогодовым? Не переживали, когда он пришел в команду? Со стороны, казалось, что он мог стать первым номером, учитывая, что он основной вратарь в сборной?
- Конкуренция всегда идет на пользу любому футболисту. Дмитрий - очень сильный голкипер, но в "Астане" всегда была конкуренция. Моя задача - работать каждый день на тренировках, а дальше кто будет сильнее, тот и будет играть.
- Вы не раз говорили, что хотите завершить карьеру в "Астане". А остались бы вы жить в Казахстане?
- Конечно, я уже не раз повторял о том, что хочу завершить карьеру именно в "Астане", потому что для меня этот клуб сделал очень много, стал вторым домом. Однако на данный момент я чувствую в себе моральные и физические силы для того, чтобы еще играть. Чувствую, что могу быть полезен команде, а сколько еще буду играть - время покажет, но пока силы есть. Что касается Казахстана, то я здесь себя чувствую очень комфортно, но пока не готов сказать точно, где я буду после карьеры.
- В текущем году, кажется, как никогда тяжело будет сохранить чемпионский титул. Какие цели у команды на еврокубки и внутренний чемпионат?
- Действительно, в связи с длительной паузой из-за карантина чемпионат этого года будет короче предыдущих, и это уменьшает право на ошибку. Тем не менее, перед клубом в любом случае стоят только максимальные задачи - чемпионство и выход в группу одного из еврокубков.
- Ну и, наконец, наш традиционный блиц. Кто был вашим детским кумиром? И кто из вратарей для вас являлся примером?
- Я не могу сказать, что у меня были какие-то кумиры. Мне просто нравилась игра некоторых голкиперов. Среди них были Франческо Тольдо и Джанлуиджи Буффон.
- Назовите ваши пять любимых фильмов.
- "Гладиатор", "Идентификация Борна", "Гнев", "11 друзей Оушена" и "Перевозчик".
Отметим, что 38-летний Эрич выступает за столичный клуб с 2011 года. В КПЛ он также играл за "Кайрат" в 2010-м. Также провел восемь игр за сборную Казахстана.
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