"Шымкент - третья столица СНГ". Экс-игрок сборной Украины - о карьере в КПЛ, традициях в Казахстане и Григорчуке

Бывший полузащитник "Ордабасы" и сборной Украины Кирилл Ковальчук
в интервью Football.ua
рассказал о казахстанском этапе карьеры.
За шымкентский клуб он играл с 2017 по 2019 год. За три сезона хавбек провел 92 матча во всех турнирах, забив пять голов и отдав два ассиста.
В феврале 34-летний Ковальчук объявил о завершении карьеры.
- Мне предлагали контракт еще на два года в "Ордабасы". И, в принципе, были постоянные звонки от агентов. Но для себя я принял решение еще в ноябре, - говорит Ковальчук о завершении карьеры. - Понимал, что уже устал путешествовать. 5000 километров от дома - это много. Да, мне все нравилось в Казахстане, хороший город, хорошая команда, хорошие болельщики. По условиям все устраивало. Но тяжело давалось перемещение между городами. Все же я жил не один, а с семьей.
- А в Украине не было вариантов?
- На тот момент серьезных предложений не было. Чтобы устраивало по финансовой части. А для того, чтобы обеспечивать семью, мне нужен определенный минимум. Я привык к нормальным условиям, чтобы можно было снять хорошую большую квартиру, перегнать машины, для этого нужна достойная зарплата. Просто так играть не хотелось. Плюс в Одессе было много проектов, которые нужно было или закончить, или начать. Решил, что хватит уже кататься, и поэтому пора заканчивать карьеру.
- Визуально сейчас вы в отличной физической форме, за эти несколько месяцев не было мыслей вернуться в футбол?
- Нет, абсолютно. Сейчас я бегаю, занимаюсь спортом, без мяча, но у меня тот же вес, форма сохранилась. Я мог бы сейчас спокойно вернуться и продолжить, в этом не сомневаюсь. Я по тестам во всех командах был на первых местах. И даже последний год в "Ордабасы" я пробегал все тесты среди лучших. В физическом плане, думаю, спокойно мог бы поиграть еще года три-четыре. Здоровья хватает, я не пью и не курю.
- Последние три года карьеры вы провели в Казахстане в команде "Ордабасы". Расскажите, что из себя представляет тамошний футбол? Большая страна, долгие выезды. Говорят, некоторые команды жили от поезда к поезду
…
- "Ордабасы" - серьезный клуб, мы добирались на самолетах, в основном, чартерами. Это 90 процентов выездов. Если близкие города, вроде Тараза, то это 200 километров на автобусе. Но, да, большие расстояния - это тяжело. Даже на самолете, бывало, летели четыре часа в одну сторону.
Но, скрывать не буду, инфраструктура в Казахстане плохая. Эта страна заслуживает более качественные поля, лучшие условия для болельщиков, прежде всего. Болельщики у "Ордабасы" очень хорошие, на стадион их приходило много, особенно когда команда хорошо выступала. А мы постоянно боролись за первую тройку и три года подряд попадали в квалификацию Лиги Европы, взяли две "бронзы". В общем, выполняли задачу.
Да, "Астана" и "Кайрат" по инфраструктуре более мощные клубы. Поэтому они, в основном, между собой ведут борьбу за первое место. Мы попытались навязать им конкуренцию, последний год могли занять и первое, и второе, и четвертое место, а заняли третье. Хотя четыре команды шли очко в очко и менялись между собой до последнего тура.
- Как обстояли дела с посещаемостью?
- У нас посещаемость, в принципе, нормальная была. В среднем на матчи премьер-лиги собирали по 7-8 тысяч. Бывали матчи, когда и по 25-30 тысяч приходило. В Лиге Европы, в частности, был биток.
- Этот период в Казахстане получился у вас самым результативным - 5 голов и два ассиста в 81 матче. Вы там играли в каком-то новом для себя амплуа, что получили больше возможности атаковать?
- Да, особенно в первый сезон, когда я пришел, меня ставили больше на атаку. Если в Украине я играл более оборонительного опорного, то там начал играть вперед. Потом сменился тренер, и он снова опустил меня ниже, в оборонительную зону.
- Расскажите о местной культуре, как-то прониклись ей, что-то особенное отметили?
- В Казахстане много людей хороших, воспитанных, такие люди абсолютные семьянины. Они очень чтят своих родителей, чего у нас, в Украине, к сожалению, меньше. У нас люди выросли, уехали от родителей, и все. А у них родители - это главные люди на всю жизнь. Могут жить в одном доме с братьями, сестрами, родителями. Речь и о спортсменах, которые неплохо зарабатывают и могут себе позволить отдельное жилье.
С другой стороны, много и некультурных людей. Могут не пропускать на дорогах, причем специально создавать помеху, могут без причины нахамить в самолете. Есть проблемы с уважением друг друга. И они сами это не скрывают. Но в Казахстане меня всегда поддерживали, с первого дня меня полюбили. За это спасибо большое болельщикам!
- Расставались с клубом в нормальных отношениях?
- Руководству также спасибо большое, что ценили меня все годы. Единственный нюанс, клуб остался мне должен премии за два года. Но пообещали выплатить. Думаю, до ФИФА разбирательство не дойдет. Знаю, что сейчас начались выплаты, надеюсь, и обо мне не забудут. Мы много прошли вместе, бывало всякое. Случались задержки и по восемь-девять месяцев, но все работали молча и знали, что клуб в конце года рассчитается. Обычно под Новый год всегда рассчитывались перед нами по всем долгам.
- Какую форму собственности имеют местные клубы?
- Все клубы Казахстана, кроме "Кайрата", принадлежат государству.
- Бешбармак, кумыс, блюда из конины - все это вкусно? Или цаца, биточки из тюльки, икра из баклажанов и бычки вкуснее?
- Кухня неплохая, мне нравилась. У меня нет проблем с весом, я много бегаю, поэтому мог себе позволить кушать все. Всегда знал, что если на тренировке хорошо поработаю, то могу быть спокоен за вес. Но это все действительно вкусно. У них есть традиции, когда собирается команда, заказываются блюда именно местной кухни.
- Что из себя представляет город Шымкент? По количеству населения он приблизительно равен Одессе, но в плане мест для времяпрепровождения и развлечений наверняка отличается?
- Хороший город, третья столица СНГ, культурная столица Казахстана. Как и Одесса, миллионник, развитый город, есть Rixos, чего нет в Одессе (улыбается). Хорошие рестораны, отели, новостройки - есть все, что нужно. Можешь выбрать и пятикомнатную квартиру в современном комплексе, и хороший дом с бассейном. Есть красивые отели в пригороде, на природе, где рядом ходят олени.
- Роман Григорчук - лучший тренер в вашей карьере?
- Да, однозначно, смело могу так сказать!
- Расскажите о нем, за счет чего ему удалось сделать "Черноморец" таким сильным и качественным? Только ли его достижение, что команда играла в классный футбол и выглядела максимально амбициозной или же этому сопутствовал кадровый потенциал команды?
- Дело в том, что он работает за двоих, за троих. Он видит футбол на два-три года вперед. Он тогда говорил о таких вещах, которые реально только через несколько лет появились в футболе.
- Пересекались ли с ним во время общего периода в Казахстане?
- Да, часто играли друг против друга. Созванивались месяца полтора назад. Надо будет его пригласить в ресторан.
- Как считаете, мы еще услышим о новых тренерских успехах Романа Иосифовича?
- Ну конечно! Я считаю, что любой клуб, который его пригласит, не прогадает. Он может бороться за любые места. Каждый тренер под свои задачи, но Григорчук - топ.
- Давайте о насущном. Чем сейчас занимается Кирилл Ковальчук?
- Сейчас занимаюсь рестораном.
- Как пришла такая идея?
- Я всегда хотел открыть ресторан. Много строил по городу и сдавал магазины в аренду, а сейчас решил заняться кое-чем иным. Я здесь рядом живу, тут очень красивое место. Я всегда через забор смотрел и думал: "Вот там надо построить самый лучший ресторан!" Мы достраиваем здесь два пляжа, плюс сам ресторан. С первого дня его люди полюбили. Здесь каждый вечер полная посадка, люди едут со всей Одессы, даже несмотря на пробки. У нас хорошая атмосфера. Но мы делаем ставку на еду, не экономим на продуктах, кушаем здесь сами, кормим детей. Все оценивают именно кухню.
- Ваше возвращение в футбол в какой-либо роли возможно?
- Конечно, хотелось бы года через два вернуться, а пока нужно немного отдохнуть.
- Тренер? Ассистент тренера? Функционер? Агент? Телеэксперт? К чему-то из этого лежит душа?
- Этого пока не знаю, но знаю, что у меня точно получится! Потому что я много работаю, а те, кто много работает, всего достигают по жизни, в любой сфере.
Интереснее всего быть тренером, хотелось бы попробовать. Или спортивным директором, но это более скучно. Я уже здесь, в ресторане, спортивный директор. У меня более 150 подчиненных. У них побольше проблем, чем у всех футболистов вместе взятых. У всех кредиты, проблемы, кто-то заболел, кто-то не вышел, кто-то забил, каждый день просыпаешься и пытаешься целый день решать вопросы. То, что здесь построено, я каждый болтик пропустил через себя. Нужно во все вникать, иначе нет смысла браться. Ну или нужно быть олигархом.
- Довольны тем, к чему пришли в этом проекте?
- Да, но у нас еще много интересных планов. Они каждый день появляются. Я вижу картину, как это будет и к чему стоит стремиться. А все идет так, как я и ожидал.
- Какие планы и амбиции у Кирилла Ковальчука? Может быть, теперь открыть отель? Или пойти в политику?
- Нет, в политику точно нет, никогда! Не нужно спортсменам идти в политику, мы немного по-другому воспитывались. Политика - это неплохо, по сути, но не в том виде, в каком она у нас. Мы, спортсмены, привыкли зарабатывать честно, не привыкли воевать. А какие-то силы могут мешать заниматься своим делом. Я очень не люблю несправедливость, всегда удивляюсь: "Как же так, я же не украл?!". Хочу построить красивое место. А мне говорят: "Нужно там, там…". Мне этого не понять. Но я стараюсь решать все вопросы правильно, по закону и честно.