Главный тренер "Тараза" рассказал о рестарте КПЛ и ситуации с австрийским легионером

Главный тренер "Тараза" Владимир Никитенко в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о том, возможно ли доиграть нынешний сезон чемпионата Казахстана в 2020 году. Также он высказался о легионере, который покинул страну в период карантина.



"Я не владею информацией по возобновлению чемпионата Казахстана на данный момент. Но думаю, что доиграть сезон в этом году еще возможно. Да, календарь может быть плотным, но в ноябре-декабре можем проводить туры в южных городах и манежах, наподобие того, что есть в Костанае. В плотности игр я не вижу проблемы, в 2018 году "Тобол" проводил игры через день, и ничего. Если команды попадут в групповой этап еврокубков? Будут переносить игры. Ситуация неординарная, поэтому и решение будет неординарным.



Доиграть сезон реально, надеюсь, что сегодня решение будет правильным. Почему нам не играть в футбол? Весь мир создал правильные условия по безопасности и уже играет, даже с присутствием болельщиков", - отметил 63-летний специалист.



Помимо рестарта КПЛ, Владимир Андреевич прокомментировал ситуацию с австрийским форвардом Нильсом Цатлем, который не смог вернуться в расположение "Тараза" из Европы:



"По Цатлю вам лучше спросить у руководства. Игрок в нашем комплекте, но не может вернуться, я лично этим не занимаюсь. Он единственный из клуба, кто уехал в этот период, но у него были обстоятельства, домашние проблемы, он уехал с нашего разрешения".



Напомним, 13 августа, госкомиссия по противодействию распространению коронавируса опубликовала решение по поэтапному снятию карантинных мер с 17 августа. Запрет на проведение спортивных мероприятий остался в силе.



Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.