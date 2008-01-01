Боранбаев рассказал о сотрудничестве "Кайрата" с "Челси" и взаимоотношениях с Абрамовичем

Председатель наблюдательного совета "Кайрата
" Кайрат Боранбаев
в интервью "Че травишь?" рассказал о сотрудничестве алматинцев с английским "Челси" и российским "Краснодаром".
Обоими клубами владеют российские миллиардеры: лондонский клуб принадлежат Роману Абрамовичу,
а "Краснодар" - Сергею Галицкому.
"C ними не советуюсь, но их знаю, - говорит Боранбаев. - Роман Аркадьеивич дал контакты своих руководителей. Давно с ним и Галицким не общался, только на начальном этапе
с ними встречался, чтобы они помогли открыть мне двери в их клубы, а дальше мы сами.
У нас хорошие взаимоотношения с "Челси". У нас и скаутская группа туда ездила на обучение, и маркетинговый отдел, и медицинская группа. Мы постоянно с "Челси" в контакте.
А с "Краснодаром" у нас очень хорошие взаимоотношения. Мы все время играем спарринги с ними. К сожалению, этим летом ничего не получилось, но в прошлом сезоне пять возрастов нашей академии ездили туда, проводили матчи. И хочу заметить, наши ребята очень заточены на них, сейчас стали выигрывать у них (смеется), очень хорошо складывается, уверенные стали - это хорошо", - сказал Боранбаев.
В ходе интервью Боранбаев также вспомнил
первые дни в "Кайрате", назвал
самую высокую зарплату в клубе за его время, прокомментировал
трансфер Вагнера Лава и высказался
про Георгия Жукова.