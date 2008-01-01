Боранбаев рассказал о сотрудничестве "Кайрата" с "Челси" и взаимоотношениях с Абрамовичем

На первых порах в футболе ему помог еще один российский милиардер.

Кайрат Боранбаев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 00:09
Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью "Че травишь?" рассказал о сотрудничестве алматинцев с английским "Челси" и российским "Краснодаром". 

Обоими клубами владеют российские миллиардеры: лондонский клуб принадлежат Роману Абрамовичу, а "Краснодар" - Сергею Галицкому. 

"C ними не советуюсь, но их знаю, - говорит Боранбаев. - Роман Аркадьеивич дал контакты своих руководителей. Давно с ним и Галицким не общался, только на начальном этапе с ними встречался, чтобы они помогли открыть мне двери в их клубы, а дальше мы сами. 

У нас хорошие взаимоотношения с "Челси". У нас и скаутская группа туда ездила на обучение, и маркетинговый отдел, и медицинская группа. Мы постоянно с "Челси" в контакте. 

А с "Краснодаром" у нас очень хорошие взаимоотношения. Мы все время играем спарринги с ними. К сожалению, этим летом ничего не получилось, но в прошлом сезоне пять возрастов нашей академии ездили туда, проводили матчи. И хочу заметить, наши ребята очень заточены на них, сейчас стали выигрывать у них (смеется), очень хорошо складывается, уверенные стали - это хорошо", - сказал Боранбаев. 



В ходе интервью Боранбаев также вспомнил первые дни в "Кайрате", назвал самую высокую зарплату в клубе за его время, прокомментировал трансфер Вагнера Лава и высказался про Георгия Жукова. 
Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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