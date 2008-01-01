ПФЛК объявила клубам КПЛ решение по возобновлению чемпионата

Казахстанская премьер-лига
не возобновится 18 августа, сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
По его данным, Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) известила клубы, что не получила разрешение от правительства РК на проведение матчей. При этом 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявлял
, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации.
Сегодня, 13 августа, госкомиссия по противодействию распространению коронавируса опубликовала
решение по поэтапному снятию карантинных мер с 17 августа. Запрет на проведение спортивных мероприятий остается в силе.
Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.