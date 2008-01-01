ПФЛК объявила клубам КПЛ решение по возобновлению чемпионата

Последний тур прошел еще 1 июля.

Фото: ФК "Астана"©
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Казахстанская премьер-лига не возобновится 18 августа, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале

По его данным, Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) известила клубы, что не получила разрешение от правительства РК на проведение матчей. При этом 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявлял, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации. 

Сегодня, 13 августа, госкомиссия по противодействию распространению коронавируса опубликовала решение по поэтапному снятию карантинных мер с 17 августа. Запрет на проведение спортивных мероприятий остается в силе. 

Первый и второй туры КПЛ прошли в марте, а третий состоялся 1 июля. Четвертый тур изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин. 
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