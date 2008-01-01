"За зарплату футболисты должны занимать минимум второе место". Боранбаев рассказал о премиях в "Кайрате" за чемпионство

Футболисты "Кайрата" никогда не получают премиальные за занятое второе место в чемпионате Казахстана, так же как и за победы в матчах КПЛ. Об этом завил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.

Он отметил, что у его команды не бывает задержек с выплатами, но он не собирается отдельно премировать игроков за "серебро".

"У нас за матч нет никаких премиальных. У нас премиальные очень простые. Мы в начале года договариваемся с командой о сумме премиальных и выплачиваем ее за результат. Если команда становится чемпионом, есть премиальные. Если выигрывает Кубок, есть премиальные. Если выходит в Лигу Европы, есть премиальные. Если никуда не выходит, то премиальных нет. Все просто.

Ну как я могу давать премиальные, говорить: "Ребята, второе-третье место займите, вам премиальные". За что? За зарплату они обязаны занять минимум второе место. А вот именно лакомый кусок - стал чемпионом, - вот тебе премиальные.

Мы считаем это правильным. Что мы гарантируем - за то время, что я владею ФК "Кайрат", у нас никогда не было проблем с зарплатами футболистов. Никогда. Потому что мы считаем это очень важным. Но я им задаю вопрос: "Для вас что важно? Зарплату вовремя получить или премиальные получить?" Конечно, зарплата для них важна. Премиальные - это же способ премирования за какой-то результат. Я их почему должен премировать за победу с "Жетысу" или там с "Ордабасы" что ли? Для чего? Это их работа", - сказал Боранбаев в интервью YouTube-каналу "Че травишь?".

Боранбаев назвал самую большую зарплату футболиста в истории "Кайрата"

Напомним, владелец "Кайрата" также назвал самую большую зарплату футболиста в истории клуба и рассказал о многомиллионных тратах.

"Вагнер приехал в "Кайрат" не доигрывать". Боранбаев рассказал, как перехватил Лава у ЦСКА