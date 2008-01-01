Боранбаев назвал самую большую зарплату футболиста в истории "Кайрата"

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев раскрыл самую большую зарплату в алматинском клубе. Отвечая на вопрос в интервью YouTube-каналу "Че травишь?", он заявил, что никогда никто из его футболистов не получал миллион долларов в год.

- Какая самая большая зарплата при вас в футбольном клубе "Кайрат"? Не называя имен, какой год.

- В год - 500 тысяч долларов.

- 500 тысяч долларов в год, да?

- Евро.

- Я слышал больше.

- Вы слышать можете хоть что.

- Миллион.

- Никогда не было миллиона. Это я вам ответственно заявляю. Никогда не было у нас миллион долларов зарплаты.



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Напомним, что также Боранбаев рассказал о многомиллионных тратах в "Кайрат" и признался, что не вмешивается в тренировочные процессы, как дела ведет, как с бизнес-проектом.

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