Европейский клуб определился с будущим футболиста "Астаны"

Руководство "Лугано" определилось с дальнейшей судьбой Рангело Янги. Швейцарский клуб решил не выкупать права на футболиста "Астаны", отказавшись также продлевать его аренду на следующий сезон, сообщает корреспондент Vesti.kz.



28-летний легионер выступал за "Лугано" на правах аренды с 17 февраля по 4 августа. В 13 матчах отметился двумя результативными передачами, тогда как его клуб завершил сезон с 47 очками на пятом месте из десяти.



Контракт игрока с "Астаной", по данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2022 года. При этом нападающий не входит в дальнейшие планы казахстанского клуба, вследствие чего не исключается его отъезд в другую команду в аренду или в статусе свободного агента.



В "Астану" Янга перешел летом 2018 года из бельгийского "Гента". Во всех турнирах провел 64 матча, забил 11 голов, причем десять из них - в КПЛ, и отдал три асссиста. Ранее играл за словацкий "Тренчин", нидерландские "Дордрехт", "Эксельсиор", "Виллем II" и кипрскую "Омонию".



За сборную Кюрасао Янга начал выступать с 2016 года. Transfermarkt текущую стоимость нападающего оценивает в 900 тысяч евро.