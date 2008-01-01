"Вагнер приехал в "Кайрат" не доигрывать". Боранбаев рассказал, как перехватил Лава у ЦСКА

Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев рассказал, как ему удалось перехватить у московского ЦСКА известного бразильского форварда Вагнера Лава.

В интервью YouTube-каналу "Че травишь?" он отметил, что 36-летний футболист уже был готов поехать в российский топ-клуб, а теперь ставит себе задачу выиграть титулы с алматинской командой.

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"Это правда, что он хотел поехать в ЦСКА. Это на самом деле правда, да. Я разговаривал с Гинером (Евгений Гинер - президент московского ЦСКА - прим. ред.), они хотели его заявить во время карантина. Думали, что можно будет заявить, чтобы он доиграл чемпионат. Но это не получилось, потому что есть регламент.

Они предложили заявить его по окончанию чемпионата. Понятно, что ЦСКА на это не согласился, и поэтому мы вышли на Вагнера Лава и спокойно договорились. У нас, вы знаете, очень много же бразильцев. Они хорошо у нас адаптируются, поэтому мы концы все нашли, и все хорошо получилось. Погода же бразильская (смеется).

Я хочу сказать, что по истечению времени, как он приехал с семьей, самое главное, что было приятно от него слышать, он приехал не доигрывать свою карьеру, он приехал выигрывать новые титулы, и это очень мотивирует его самого. Ему здесь очень нравится. Конечно, он очень много справок наводил. Мы надеемся, что на самом деле увидим того Вагнера Лава", - сказал Боранбаев.

Напомним, переход Лава в "Кайрат" стал самым громким трансфером этого года в КПЛ. По словам агента футболиста, контракт с клубом рассчитан на шесть месяцев.

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