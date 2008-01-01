Футболист сборной Болгарии выбрал новый клуб после отъезда из Казахстана

Покинувший в летнее трансферное окно "Жетысу" Георги Пашов определился с местом продолжения карьеры. Новый сезон он начнет в чемпионате Румынии, передает корреспондент Vesti.kz.



30-летний футболист подписал контракт с клубом высшей лиги "Академика Клинчени", который минувший сезон завершил на десятом месте из 14. О деталях соглашения пока ничего не сообщается.



Для Пашова румынская команда стала третьей зарубежной в карьере после "Жетысу" и "Арарат-Армении". Осенью 2019 года он дебютировал за сборную Болгарии, проведя три матча - против Англии (0:6), Черногории (0:0) и Ирландии (1:3). Рыночную стоимость игрока Transfemarkt оценивает в 300 тысяч евро.



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