"Астана" сыграла вничью с дебютантом Лиги Европы

В матче был пенальти.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:30
Футболисты "Астаны" сыграли вничью с кызылординским "Кайсаром" в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 1:1. В составе "Астаны" гол забил Пиерос Сотириу. У "Кайсара" отличился Асхат Тагыберген, реализовавший пенальти.

Ранее команда Михала Билека уступила шымкентскому "Ордабасы" со счетом 1:4.

На данный момент чемпионат Казахстана приостановлен, рестарт ожидается после 16 августа.

"Астане" 18 августа в Бресте предстоит матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным "Динамо".

"Кайсар" дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперник определился по итогам жеребьевки 31 августа.
Метки:
Астана ФК Кайсар ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:30
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