"Астана" сыграла вничью с дебютантом Лиги Европы

Футболисты "Астаны"
сыграли вничью с кызылординским "Кайсаром"
в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 1:1. В составе "Астаны" гол забил Пиерос Сотириу
. У "Кайсара" отличился Асхат Тагыберген
, реализовавший пенальти.
Ранее команда Михала Билека уступила
шымкентскому "Ордабасы"
со счетом 1:4.
На данный момент чемпионат Казахстана приостановлен, рестарт ожидается после 16 августа.
"Астане" 18 августа в Бресте предстоит матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным "Динамо".
"Кайсар" дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперник определился по итогам жеребьевки 31 августа.