Стало известно, какой казахстанский клуб сделал выгодное предложение экс-футболисту сборной России

Сейчас он свободный агент.

Денис Глушаков. Фото: ФК "Ахмат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:20
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Денис Глушаков может продолжить карьеру в Казахстане.

Ранее стало известно, что 33-летний игрок получил выгодное предложение из Казахстана.

По информации "Курсива", в услугах футболиста заинтересован "Кайрат". Алматинский клуб может подписать Глушакова вне трансферного окна, поскольку тот является свободным агентом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.

Сезон-2019/20 Глушаков провел в составе грозненского "Ахмата", за который провел 24 матча и забил четыре мяча.  С 2013 по 2019 год он выступал за "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, а с 2005 по 2013 - за московский "Локомотив".

Напомним, летом "Кайрат" подписал Вагнера Лава. Бразильский форвард заключил контракт на полгода.
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Кайрат ФК Футбольные трансферы КПЛ-2020 Сборная России по футболу Спартак Москва
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:20
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