Стало известно, какой казахстанский клуб сделал выгодное предложение экс-футболисту сборной России

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России по футболу Денис Глушаков
может продолжить карьеру в Казахстане.
Ранее стало известно, что 33-летний игрок получил
выгодное предложение из Казахстана.
По информации "Курсива
", в услугах футболиста заинтересован "Кайрат".
Алматинский клуб может подписать Глушакова вне трансферного окна, поскольку тот является свободным агентом. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,6 миллиона евро.
Сезон-2019/20 Глушаков провел в составе грозненского "Ахмата", за который провел 24 матча и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год он выступал за "Спартак", в составе которого стал чемпионом России в 2017 году, а с 2005 по 2013 - за московский "Локомотив".
Напомним, летом "Кайрат" подписал Вагнера Лава
. Бразильский форвард заключил контракт на полгода.
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