"Погнался за деньгами". Алиев - о "бегстве" игроков из "Шахтера", кадровых перестановках и критике от болельщиков

Казахстанский тренер Али Алиев в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение относительно кадровых изменений в "Шахтере", которые произошли в зимнее межсезонье. В частности, он рассказал, почему ушли некоторые воспитанники клуба.



После прошлого сезона карагандинскую команду покинули исполнительный директор Алибек Уразгалиев , спортивный директор Мурат Тлешев и главный тренер Николай Костов. Новым исполнительным директором "Шахтера" стал Ерлан Уразаев. Также в этот период карагандинский клуб не удержал в составе местных футболистов, в числе которых Игорь Шацкий, Дмитрий Бачек и Оралхан Омиртаев. Данные перестановки вызвали определенную критику у болельщиков, на которую нашелся ответ у Алиева.



"Ерлан Уразаев - мой друг детства, конечно, я буду его поддерживать и я не могу пожелать ему плохого. Его назначили в "Шахтер", и я всеми силами хочу ему помочь, Уразаев будет один из самых прогрессивных менеджеров в стране. Задача была вернуть "Шахтер" в Караганду, теперь команда будет играть дома на своем поле. Меня как-то связывают с трансферами "Шахтера", но как я могу что-то решать там, если в клубе есть совет директоров, даже Уразаева назначал совет директоров, по сути он просто исполнитель там.



Во-вторых, говорят о местных игроках. Когда меня зимой пригласили в "Шахтер", я должен был принимать команду. У меня был разговор со всеми местными игроками. Оралхан Омиртаев мне сразу сказал: "Я устал, не могу, отпустите меня". У него пункт в контракте, определенная сумма, если ее выплачивают - отпускаем, так и случилось. Дальше Дмитрий Бачек - такая же картина. Игорь Шацкий? Он первый, кто захотел уйти, он погнался за деньгами. У него был разговор с Уразаевым, неожиданно он психанул и ушел. Неужели клуб должен бегать за игроком?



Уже в первые дни работы Уразаева в клубе было столько народу, родители, еще кто-то, такой негатив пошел сразу. Уразгалиев и Тлешев (прежние руководители "Шахтера") - отлично проработали на административном уровне, пиар, работа с болельщиками. Но за 100 пасов и при владении мячом в 90 процентов очки дают? Не дают, болельщик смотрит на результат. Говорят, что Костов поставил сумасшедший футбол, ну да, они сто передач выполняли на своей половине поля, в итоге Шацкий мяч себе в ворота закинул. До этого "Шахтер" вообще бился за выживание.



Игроки, которые пришли зимой, это опять же вопрос к совету директоров. И такие требования по составу наверняка исходили от Вячеслава Грозного, он мог сказать, местные меня не устраивают, пригласите вот тех", - заявил Алиев.



Напомним, что с января по июнь 2020 года главным тренером "Шахтера" был Вячеслав Грозный, однако вскоре его сменил Константин Горовенко.



В трех матчах КПЛ-2020 "Шахтер" набрал шесть очков, обыграв "Кайрат" (1:0) и "Ордабасы" (1:0), а также уступил "Тоболу" (1:3).