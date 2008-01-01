Новичок КПЛ расстался с белорусским защитником

Белорусский защитник Терентий Луцевич
покинул петропавловский "Кызыл-Жар СК"
, сообщает официальный сайт клуба.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Луцевич перешел
в "Кызыл-Жар СК" в январе. За петропавловский клуб не провел ни одного официального матча.
Последним клубом Луцевича был "Гомель", который в 2019 году вылетел из высшей лиги Беларуси. На счету защитника три гола в 24 матчах.
До "Гомеля" Луцевич играл на родине за "Торпедо-БелАЗ", "Гранит", "Береза-2010", "Витебск" и минское "Динамо", а в Узбекистане - за "Нефтчи" из Ферганы.