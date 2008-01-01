Экс-футболист сборной России получил выгодное предложение из Казахстана

Бывший полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков
может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sports.ru
со ссылкой на журналиста Василия Конова.
"В Казахстане Денис Глушаков может заработать больше. Основное предложение оттуда", - написал Конов в телеграм-канале, комментируя предложение 33-летнему игроку от "Химок".
Подмосковный клуб предложил Глушакову контракт сроком на один год. Также сообщалось о том, что россиянин может вернуться в московский "Спартак"
, за который выступал с 2013 по 2019 год.
Ранее экс-полузащитник сборной России рассказал
об идущих переговорах с потенциальными работодателями, не исключив вероятность отъезда в зарубежный чемпионат.