Экс-футболист сборной России получил выгодное предложение из Казахстана

Также у него есть другие варианты трудоустройства.

Денис Глушаков. Фото: РИА Новости©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:26
Бывший полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Sports.ru со ссылкой на журналиста Василия Конова.

"В Казахстане Денис Глушаков может заработать больше. Основное предложение оттуда", - написал Конов в телеграм-канале, комментируя предложение 33-летнему игроку от "Химок".

Подмосковный клуб предложил Глушакову контракт сроком на один год. Также сообщалось о том, что россиянин может вернуться в московский "Спартак", за который выступал с 2013 по 2019 год.

Ранее экс-полузащитник сборной России рассказал об идущих переговорах с потенциальными работодателями, не исключив вероятность отъезда в зарубежный чемпионат.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:26
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