Появились подробности по трансферу футболиста сборной Армении в "Астану"

В последнем сезоне в его активе два гола и пять ассистов.

Соломон Удо. Фото: news.am©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:12
"Астана" пока не подписала полузащитника сборной Армении по футболу Соломона Удо, которого ранее зарубежные СМИ отправляли в КПЛ. Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".

"Астана" подписала футболиста сборной Армении?

Отмечается, что стороны продолжают вести переговоры.

В случае перехода в сильнейший клуб Казахстана 25-летний уроженец Нигерии не будет считаться легионером, поскольку уже является гражданином страны, входящей в ЕАЭС.

Удо находится в статусе свободного агента, поскольку его контракт с предыдущим клубом "Ширак" (Гюмри) истек в конце июня. Поэтому "Астана" имеет право подписать игрока даже после закрытия летнего трансферного окна 9 августа.

В минувшем сезоне бывший игрок сенегальского "Эспайра" и бельгийского "Эйпена" провел за "Ширак" 24 матча в чемпионате Армении, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Дебют футболиста в составе сборной Армении ожидается осенью, когда возобновятся международные игры.

Transfermarkt оценивает Соломона Удо в 200 тысяч евро.

Добавим, что первым новичком "Астаны" в летнее межсезонье стал сербский защитник Урош Радакович. Столичный клуб арендовал игрока у чешской "Спарты". 
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:12
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