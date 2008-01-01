Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб

Команда из КПЛ провела матч в Алматы.

Биллал Себаихи. Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:09
Актауский "Каспий" провел товарищеский матч перед возобновлением казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Сегодня, 11 августа, команда Срджана Благоевича в Алматы со счетом 3:0 разгромила "Актобе" из первой лиги. В обоих таймах команды задействовали разные составы, а первую половину провели без голов. 

У "Каспия" дублем отметился французский хавбек Биллал Себаихи, который реализовал пенальти и забил с игры, а автором еще одного мяча стал нападающий Алмас Арменов

В Алматы "Каспий" находится с конца июля. На старте сезона актаусцы, вернувшиеся в КПЛ спустя 20 лет, потерпели три поражения, уступив "Тоболу" (0:2), "Астане" (2:3) и "Жетысу" (0:2).

КПЛ на данный момент приостановлена во второй в сезоне, а первая лига не успела начаться из-за пандемии коронавируса. Турниры могут возобновиться после 16 августа - до этой даты в стране введен карантин. 
Метки:
Каспий Актобе ФК КПЛ-2020 Первая лига Казахстана Алматы
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 21:09
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