Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб

Актауский "Каспий
" провел товарищеский матч перед возобновлением казахстанской премьер-лиги
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Сегодня, 11 августа, команда Срджана Благоевича
в Алматы со счетом 3:0 разгромила "Актобе
" из первой лиги. В обоих таймах команды задействовали разные составы, а первую половину провели без голов.
У "Каспия" дублем отметился французский хавбек Биллал Себаихи
, который реализовал пенальти и забил с игры, а автором еще одного мяча стал нападающий Алмас Арменов
.
В Алматы "Каспий" находится
с конца июля. На старте сезона актаусцы, вернувшиеся в КПЛ спустя 20 лет, потерпели три поражения, уступив "Тоболу" (0:2
), "Астане" (2:3
) и "Жетысу" (0:2
).
КПЛ на данный момент приостановлена во второй в сезоне, а первая лига не успела начаться из-за пандемии коронавируса. Турниры могут возобновиться
после 16 августа - до этой даты в стране введен карантин.
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