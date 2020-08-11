Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб

Команда из КПЛ провела матч в Алматы.

Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб
Биллал Себаихи. Фото: ФК "Каспий"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Актауский "Каспий" провел товарищеский матч перед возобновлением казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Сегодня, 11 августа, команда Срджана Благоевича в Алматы со счетом 3:0 разгромила "Актобе" из первой лиги. В обоих таймах команды задействовали разные составы, а первую половину провели без голов. 

У "Каспия" дублем отметился французский хавбек Биллал Себаихи, который реализовал пенальти и забил с игры, а автором еще одного мяча стал нападающий Алмас Арменов

В Алматы "Каспий" находится с конца июля. На старте сезона актаусцы, вернувшиеся в КПЛ спустя 20 лет, потерпели три поражения, уступив "Тоболу" (0:2), "Астане" (2:3) и "Жетысу" (0:2).

КПЛ на данный момент приостановлена во второй в сезоне, а первая лига не успела начаться из-за пандемии коронавируса. Турниры могут возобновиться после 16 августа - до этой даты в стране введен карантин. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Каспий Актобе ФК КПЛ-2020 Первая лига Казахстана Алматы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
21:09
Футбол

Французский футболист оформил дубль за казахстанский клуб
Сегодня
19:48
Футбол

Главный тренер "Шахтера" проговорился о дате возобновления КПЛ
Сегодня
18:36
Футбол

Российский клуб заплатил миллион евро за воспитанника "Тобола"
Сегодня
17:46
Футбол

Большой риск. Почему "Кайрат" не усилил оборону перед Лигой Европы
Сегодня
17:30
Футбол

Футболист российского клуба рассказал о любви к творчеству казахстанского рэпера
Сегодня
16:57
Футбол

Тренер "Динамо-Бреста" рассказал о сложностях с "Астаной" перед матчем Лиги чемпионов
Сегодня
16:39
Футбол

"Я был в Казахстане в 2010 году". Сербский футболист с опытом игры в Италии прокомментировал трансфер в "Астану"
Сегодня
15:15
Футбол

Сербская стена. Зачем "Астана" подписала еще одного центрбека
Сегодня
14:44
Футбол

Рохер Каньяс вернулся в КПЛ и подписал контракт с клубом
Сегодня
12:31
Футбол

"В защите у нас есть определенные проблемы". Карпович объяснил подписание "Окжетпесом" четырех новичков
Сегодня
11:44
Футбол

Двукратный чемпион в составе "Астаны" получил предложение от клуба КПЛ
Сегодня
10:29
Футбол

"Кайрат" провел третий контрольный матч за август
Сегодня
08:30
Футбол

"Кайрат" отказался отпускать защитника в другой клуб КПЛ
Сегодня
08:01
Футбол

"Астана" подписала футболиста сборной Армении?
Вчера
22:39
Футбол

Клуб российской премьер-лиги купил воспитанника "Тобола"
Вчера
20:31
Футбол

Четырехкратный чемпион Казахстана не договорился о трансфере в клуб КПЛ
Вчера
20:11
Футбол

Экс-форвард "Ниццы" прокомментировал возвращение в "Тараз"
Вчера
19:47
Футбол

В Минспорта рассказали о сроках рестарта КПЛ, как "Барыс" вернет легионеров и въезде иностранных клубов на матчи еврокубков
Вчера
19:17
Другие

Экс-игрок "Астаны" отправился в отпуск вместе с футболистом "Реала"
Вчера
18:58
Футбол

Вагнер Лав в "Кайрате", Сейдахмет в "Жетысу", три новичка "Тобола" и один - "Астаны". Таблица всех летних трансферов КПЛ
Вчера
16:00
Футбол

Первый трансфер "Астаны" и новички участника еврокубков. Обзор последних переходов в КПЛ
Вчера
15:40
Футбол

"Мне есть что доказывать". Футболист сборной Казахстана объяснил смену клуба в КПЛ
Вчера
08:20
Футбол

В Казахстане закрылось летнее трансферное окно
Вчера
00:26
Футбол

"Шахтер" подписал российского футболиста
9 августа
22:22
Футбол

"Астана" отпустила казахстанца из академии "Атлетико" перед стартом в Лиге чемпионов
9 августа
21:00
Футбол

Участник Лиги Европы подписал легионера с безупречной статистикой в КПЛ
9 августа
20:30
Футбол

Покинувший казахстанский клуб ради РПЛ футболист провалил просмотр
9 августа
18:50
Футбол

"Кайрат" обыграл "Ордабасы" в контрольном матче
9 августа
15:41
Футбол

Новичок КПЛ расстался с девятым футболистом
9 августа
15:00
Футбол

"Ордабасы" разгромил "Астану" перед возобновлением КПЛ
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика