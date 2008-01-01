Главный тренер "Шахтера" проговорился о дате возобновления КПЛ

Главный тренер "Шахтера
" Константин Горовенко
в интервью пресс-службе
клуба сообщил, что строит тренировочный процесс с прицелом на официальный матч 19 августа.
Он отметил, что футболистам психологически сложно из-за постоянных переносов рестарта. До 16 августа в Казахстане действует карантин.
"Проблема в том, что мы не знаем на какую дату выводить команду. Сначала готовились к 1 июля, затем к 3 августа, а теперь уже 19 августа. Тут будет сложно угадать с физическим состоянием футболистов. Тяжело представить, кто в какой форме подойдет к возобновлению сезона. Как говорится, все готовятся правильно, но сезон покажет, кто более правильно это делал.
Команда находится в постоянном тренинге. Конечно, выпали из игрового ритма, соревновательного процесса, поэтому психологически немного сложно ребятам - готовятся к одной дате, но она в который раз переносится. Основная мотивация для футболиста - это игры, победы, там они выкладываются на 100 процентов. Но мы работаем, делаем все возможное, чтобы подойди к играм во всеоружии. Мы все надеемся, ждем, что после снятия в карантина начнем играть и сумеем реанимировать этот сезон.
Болельщики заждались возобновления сезона. Все горят желанием увидеть матчи, поболеть за свой любимый клуб. "Шахтер" готовится интенсивно к рестарту чемпионата. В каждой игре будем показывать горняцкий дух и выкладываться на 100 процентов".
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Напомним, что в марте "Шахтер" уступил "Тоболу" (1:3
) и победил "Кайрат" (1:0
), а 1 июля обыграл
"Ордабасы" (1:0). В середине июня карагандинский клуб назначил Горовенко - экс-защитник сборной Казахстана сменил
украинца Вячеслава Грозного
.
Ранее появился
предварительный календарь КПЛ, если сезон возобновится 19 августа.