Большой риск. Почему "Кайрат" не усилил оборону перед Лигой Европы

"Кайрат" заявляет о громких амбициях в чемпионате Казахстана и Лиге Европы, но у команды по-прежнему существует кадровый дефицит на одной из важнейших позиций. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему центральных защитников в алматинском клубе.



В этом году у "Кайрата" были две очень большие сделки как по именам, так и по финансам. Зимой клуб подписал Яцека Гуральски - отличное приобретение, но достаточно дорогостоящее по меркам казахстанского рынка (пришлось платить за трансфер и дать очень солидную зарплату).



Второй переход, конечно же, Вагнер Лав. Острой необходимости в усилении атаки у "Кайрата" не было, тем более, футбол Шпилевского не очень подходит под уже возрастного бразильского форварда. Но Вагнер - это во многом инициатива руководства, где хотели не только усилить состав, но и сконцентрировать позитивное внимание на клубе. У него была большая зарплата в "Коринтиансе", также ему, по сообщениям российской прессы, предлагали хорошие деньги в ЦСКА. Поэтому очевидно, что даже на полугодовой контракт бразильца "Кайрату" пришлось сильно потратиться.



Но все это время у алматинского клуба есть другая, не слишком острая сейчас, но в ближайшем будущем крайне сложная ситуация с центральными защитниками. Да, у "Кайрата" сложился дуэт Раде Дугалич - Нуралы Алип, но за их спинами абсолютная пустота. Клуб никак не страхует себя на случай повреждения или дисквалификации опытного серба или молодого казахстанца. Да, Шпилевский проверял центрбеков из Академии на зимних сборах и недавно дал дебютировать 17-летнему Александру Широбокову в официальном матче, но едва ли столь юных игроков, тем более на такой ответственной позиции, стоит считать готовой альтернативой Дугаличу и Алипу. Безусловно, нельзя исключать того, что Айбол Абикен при необходимости вернется к роли защитника, поскольку она ему хорошо знакома. Но, согласитесь, это решение вынужденное и неоптимальное.



Трансферное окно в Казахстане закрылось, а это значит, что "Кайрат" может рассчитывать только на свободного агента. Да и, судя по вышеназванным сделкам с Гуральски и Вагнером, финансовые возможности клуба, вероятно, теперь сильно ограничены.



Посмотрим, как решат эту проблему Алексей Шпилевский и клуб. Впереди "Кайрат" может ждать интенсивный график с играми в КПЛ и Лиге Европы.