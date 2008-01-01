"В защите у нас есть определенные проблемы". Карпович объяснил подписание "Окжетпесом" четырех новичков

Главный тренер ФК "Окжетпес" Андрей Карпович прокомментировал подписание новичков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее было объявлено о переходе в клуб из Кокшетау четырех защитников, которые начинали сезон в КПЛ - это нигериец Алию Абубакар, украинец Тарас Бондаренко и казахстанцы Григорий Сартаков и Дмитрий Шмидт. Все игроки перешли в статусе свободных агентов.

В своем аккаунте в Instagram Карпович разъяснил для болельщиков, для чего ему такое усиление.

"Недавно мы подписали новичков. Хотел бы болельщикам ФК "Окжетпес" немного подробнее рассказать, для чего и почему они.

Очевидно, что мы искали усиление для обороны. Результаты наших матчей свидетельствуют о том, что в защите у нас есть определенные проблемы. И их нужно было решать. Надеюсь, что с приходом этих парней нам удастся это сделать.

Дмитрий Шмидт. С Димой я знаком хорошо и даже выходил с ним бок о бок на поле в "Алтае". Тогда он был молод, а сейчас это зрелый боец и в самом соку футбольного возраста. Способен сыграть на обоих флангах в обороне. В "Иртыше" был стабильным игроком основного состава.

Тарас Бондаренко. Где бы он ни играл, всегда был твердым игроком основного состава. Хорошо проявил себя и в "Каспие". Опытный, много сильных качеств.

Алию Абубакар. У него большой потенциал, есть определенные качества. Постараемся правильно использовать их.

Григорий Сартаков. Играл в сборной Казахстана. Надеюсь, что все травмы у него позади и он вернется на свой прежний уровень. Хороший левоногий защитник - штучный товар. Гриша должен нас усилить. Верю в это", - написал Карпович.

Напомним, возобновление КПЛ-2020 может состояться уже через неделю. Ранее появился предварительный календарь.