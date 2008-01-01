Двукратный чемпион в составе "Астаны" получил предложение от клуба КПЛ

Бывший футболист "Астаны" Фокси Кетевоама
этим летом
мог вернуться в чемпионат Казахстана.
По информации "РБ-Спорт Казахстан
", 34-летний полузащитник сборной ЦАР получил предложение от "Тараза"
, однако стороны не договорились. Переговоры были остановлены после того, как клуб не смог удовлетворить запросы игрока.
Последним клубом Фокси был турецкий клуб первой лиги "Балыкесирспор"
, за который он выступал с 2016 года (в августе закончился контракт). В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей и забил пять мячей.
За "Астану" Кетевоама выступал в 2012-2015 годах, сыграл в 109 играх и забил 26 голов. В составе столичного клуба дважды становился чемпионом (2014 и 2015) а также обладателем Кубка (2012) и Суперкубка Казахстана (2015). Кроме того, в 2014-м стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 16 мячей.
В Европе футболист также поиграл за венгерские "Диошдьер", "Уйпешт", "Кечкемет" и турецкий "Газиантеп ББ". За сборную ЦАР, в которую привлекается с 2002 года, провел 43 матча и забил восемь мячей.