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Двукратный чемпион в составе "Астаны" получил предложение от клуба КПЛ

В августе он покинул турецкий клуб.

Двукратный чемпион в составе "Астаны" получил предложение от клуба КПЛ
Фокси Кетевоама. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бывший футболист "Астаны" Фокси Кетевоама этим летом мог вернуться в чемпионат Казахстана.

По информации "РБ-Спорт Казахстан", 34-летний полузащитник сборной ЦАР получил предложение от "Тараза", однако стороны не договорились. Переговоры были остановлены после того, как клуб не смог удовлетворить запросы игрока.

Последним клубом Фокси был турецкий клуб первой лиги "Балыкесирспор", за который он выступал с 2016 года (в августе закончился контракт). В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей и забил пять мячей.

За "Астану" Кетевоама выступал в 2012-2015 годах, сыграл в 109 играх и забил 26 голов. В составе столичного клуба дважды становился чемпионом (2014 и 2015) а также обладателем Кубка (2012) и Суперкубка Казахстана (2015). Кроме того, в 2014-м стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 16 мячей.

В Европе футболист также поиграл за венгерские "Диошдьер", "Уйпешт", "Кечкемет" и турецкий "Газиантеп ББ". За сборную ЦАР, в которую привлекается с 2002 года, провел 43 матча и забил восемь мячей.

 

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Метки:
Тараз ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Астана ФК Турция

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