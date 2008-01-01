"Кайрат" провел третий контрольный матч за август

Рестарт чемпионата ожидается 18 августа.

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:29
Алматинский "Кайрат" провел контрольный матч с талдыкорганским "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла 10 августа в Алматы и завершилась вничью – 0:0. Для команды Алексея Шпилевского это уже третья игра за август.

Несколькими днями ранее "Кайрат" переиграл со счетом 2:0 шымкентский "Ордабасы". Голами в той встрече отметились полузащитник Адам Адахаджиев и защитник Данияр Усенов.

В начале августа "Кайрат" провел товарищеский матч с "Атырау" (5:2). В той игре за алматинцев дебютировал Вагнер Лав - бразильский нападающий забил гол и отдал голевую передачу.

Рестарт чемпионата Казахстана ожидается 18 августа. "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравшие на один матч меньше. "Жетысу" (4) идет восьмым.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:29
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