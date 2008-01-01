"Кайрат" провел третий контрольный матч за август

Алматинский "Кайрат"
провел контрольный матч с талдыкорганским "Жетысу"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла 10 августа в Алматы и завершилась вничью – 0:0. Для команды Алексея Шпилевского это уже третья игра за август.
Несколькими днями ранее "Кайрат" переиграл
со счетом 2:0 шымкентский "Ордабасы"
. Голами в той встрече отметились полузащитник Адам Адахаджиев и защитник Данияр Усенов.
В начале августа "Кайрат" провел товарищеский матч с "Атырау"
(5:2). В той игре за алматинцев дебютировал Вагнер Лав
- бразильский нападающий забил гол и отдал голевую передачу.
Рестарт чемпионата Казахстана ожидается 18 августа. "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравшие на один матч меньше. "Жетысу" (4) идет восьмым.