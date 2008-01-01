"Кайрат" отказался отпускать защитника в другой клуб КПЛ

Защитник алматинского "Кайрата" Нурлан Даиров
мог перейти в кокшетауский "Окжетпес"
, сообщает Meta-ratings.kz
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"Окжетпес" хотел вернуть 25-летнего футболиста, взяв того в аренду, однако "Кайрат" решил оставить игрока у себя.
В преддверии еврокубков и при грядущем интенсивном графике алматинский клуб нуждается в квалифицированных защитниках, а Даиров, не являясь основным футболистом, отличается универсализмом и может сыграть на двух-трех позициях в обороне.
Ранее Даиров уже выступал в составе "синегорцев" на правах аренды и помог клубу занять седьмое место в КПЛ-2019. В том сезоне он отыграл 25 матчей.
Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
дал шанс игроку зимой на сборах, а вскоре решил оставить защитника в команде.
В прошлом году тренерский штаб сборной Казахстана наблюдал за игроком, однако в расположение команды Даиров вызов еще не получал.