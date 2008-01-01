"Кайрат" отказался отпускать защитника в другой клуб КПЛ

Прошлый сезон он провел в аренде.

Нурлан Даиров. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:30
Защитник алматинского "Кайрата" Нурлан Даиров мог перейти в кокшетауский "Окжетпес", сообщает Meta-ratings.kz.

"Окжетпес" хотел вернуть 25-летнего футболиста, взяв того в аренду, однако "Кайрат" решил оставить игрока у себя.

В преддверии еврокубков и при грядущем интенсивном графике алматинский клуб нуждается в квалифицированных защитниках, а Даиров, не являясь основным футболистом, отличается универсализмом и может сыграть на двух-трех позициях в обороне.

Ранее Даиров уже выступал в составе "синегорцев" на правах аренды и помог клубу занять седьмое место в КПЛ-2019. В том сезоне он отыграл 25 матчей.

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский дал шанс игроку зимой на сборах, а вскоре решил оставить защитника в команде.

В прошлом году тренерский штаб сборной Казахстана наблюдал за игроком, однако в расположение команды Даиров вызов еще не получал.
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Кайрат ФК Окжетпес ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:30
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