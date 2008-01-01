"Астана" подписала футболиста сборной Армении?

Полузащитник сборной Армении по футболу Соломон Удо
продолжит карьеру в Казахстане.
Как сообщает Armsport.am
, 25-летний нигерийский полузащитник перейдет в "Астану"
. Столичному клубу он достался бесплатно.
Последним клубом Удо был армянский "Ширак". В минувшем сезоне он провел 19 матчей и забил два гола при пяти голевых. Его контракт с клубом истек в конце июня.
Благодаря паспорту Армении Удо не будет считаться легионером в чемпионате Казахстана из-за правила о гражданах стран ЕАЭС. Хавбек выступает в Армении с 2015 года. Ранее он играл за бельгийский "Эйпен" и сенегальский "Эспайр".
В июне Федерация футбола Армении сообщила
, что Удо прошел процесс натурализации и будет выступать за сборную. Дебют должен случиться осенью, когда возобновятся международные игры.
Добавим, что первым новичком
"Астаны" стал сербский защитник Урош Радакович
. Столичный клуб арендовал игрока у чешской "Спарты".