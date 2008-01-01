"Астана" подписала футболиста сборной Армении?

Хавбек поиграл в Бельгии.

Соломон Удо. Фото: ФК "Бананц"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:01
Полузащитник сборной Армении по футболу Соломон Удо продолжит карьеру в Казахстане.

Как сообщает Armsport.am, 25-летний нигерийский полузащитник перейдет в "Астану". Столичному клубу он достался бесплатно.

Последним клубом Удо был армянский "Ширак". В минувшем сезоне он провел 19 матчей и забил два гола при пяти голевых. Его контракт с клубом истек в конце июня.

Благодаря паспорту Армении Удо не будет считаться легионером в чемпионате Казахстана из-за правила о гражданах стран ЕАЭС. Хавбек выступает в Армении с 2015 года. Ранее он играл за бельгийский "Эйпен" и сенегальский "Эспайр".

В июне Федерация футбола Армении сообщила, что Удо прошел процесс натурализации и будет выступать за сборную. Дебют должен случиться осенью, когда возобновятся международные игры. 

Добавим, что первым новичком "Астаны" стал сербский защитник Урош Радакович. Столичный клуб арендовал игрока у чешской "Спарты".
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:01
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