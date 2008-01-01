Сербская стена. Зачем "Астана" подписала еще одного центрбека

В летнее трансферное окно "Астана" не позволила себе лишних трат и только на флажке перед закрытием регистрационного периода в КПЛ подписала интересного новичка. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему перехода в столичный клуб сербского защитника Уроша Радаковича.



С точки зрения рациональности сделки к "Астане" в этом плане мало вопросов. Радакович взят лишь в аренду, но при этом есть опция выкупа. В столь сложное время команда получила качественного защитника, не рискуя большими деньгами. Любопытно, что агентство, представляющее интересы серба, также ведет дела другого новичка "Астаны" Пиероса Сотириу.



Так зачем Радакович понадобился Михалу Билеку? Ответ очевидный - еврокубки. А если конкретизировать, то наверняка Урош станет важной частью в схеме с тремя центральными защитниками, которую так любит применять чешский специалист в ответственных матчах.



Да, на старте сезона "Астана" не играла с тремя центральными, но в этом и не было необходимости, в КПЛ столичный клуб способен и должен играть в максимально доминирующей манере.



У Радаковича отличная школа и опыт, он прошел через академию "Црвены Звезды", уже в 18 лет его перехватила итальянская "Болонья", потом был продуктивный период в Чехии, где он проделал путь из "Сигмы" в "Спарту", ну и, наконец, качественные полгода в РПЛ. В России за "Оренбург" у сербского стоппера хорошие показатели: 109 выносов за сезон (девятое место в лиге) и 7,3 в среднем за матч (первое место в лиге), в среднем один блок за матч (четвертое место в лиге).



Учитывая уход Сергея Малого, уже солидный возраст возраст Евгения Постникова (34 года), а также постоянное применение Юрия Логвиненко в середине поля, трио центральных защитников в "Астане" теперь могут составить исключительно балканцы: Радакович, Томашевич и Шимунович.