Четырехкратный чемпион Казахстана не договорился о трансфере в клуб КПЛ

Бывший полузащитник "Иртыша
", "Ордабасы
", "Астаны
" и "Шахтера
" Рохер Каньяс
решил не переходить в "Тараз
", передает корреспондент Vesti.kz
.
Колумбийского футболиста не устроили задачи, которые решает клуб в текущем сезоне. В процессе переговоров
он дал понять, что хочет выступать за команду, играющую в еврокубках.
30-летний Каньяс находится без клуба с июля 2019 года. Его последней командой был "Иртыш", за который он забил три гола и отдал три ассиста за 15 матчей.
После отъезда из Павлодара Каньяс пытался найти клуб в родной Колумбии. Он тренировался с "Атлетико Насьональ", который в 2016 году выигрывал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), "Боготой" и "Атлетико Букараманга", но от него отказались
по результатам медосмотра - известно, что у футболиста одна почка.
Таблица всех летних трансферов КПЛ
В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с "Шахтером", а в 2014-м, 2015-м и 2016-м - с "Астаной". С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.
Кроме Казахстана, Каньяс играл за белорусский "Шахтер" из Солигорска, кипрский АПОЭЛ, польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин", с которым в 2009 году стал чемпионом Колумбии.