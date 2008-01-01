В Минспорта рассказали о сроках рестарта КПЛ, как "Барыс" вернет легионеров и въезде иностранных клубов на матчи еврокубков

Возобновление чемпионата Казахстана по футболу
произойдет, вероятнее всего, после завершения карантина, сообщили корреспонденту Vesti.kz
в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. В ведомстве также рассказали о порядке начала подготовки "Барыса
" к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) столичного из-за пандемии коронавируса.
"В настоящее время, как вам известно, действует двухнедельный карантин (3-16 августа 2020 года), в этой связи, вероятнее всего, возобновление игр казахстанской премьер-лиги состоится после завершения карантина", - заявили в министерстве.
На вопрос, почему многие европейские страны смогли возобновить свои чемпионаты, а Казахстан до сих пор нет, учитывая и то, что КФФ и ПФЛК готовы были провести его в одной локации и разработали санитарный протокол, включающий необходимые меры, для организации матчей, последовал такой ответ.
"Вопрос проведения игр в одной локации в настоящее время находится на рассмотрении в заинтересованных государственных органах", - сообщили в комитете.
Ответили в Минспорта и о том, будет ли разрешено соперникам казахстанских клубов по еврокубкам, которые стартуют в августе, въезжать в Казахстан.
"В соответствии с Протоколом заседания Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 6 августа 2020 года, заинтересованным государственным органам (МИИР, МИД, МВД, МЗ, Погранслужбе КНБ) поручено обеспечить въезд и выезд на территорию и с территории нашей страны соперникам казахстанских клубов, а также официальным лицам УЕФА с соблюдением санитарно-эпидемиологической безопасности", - отметили в комитете.
Также последовало пояснение по информации о возможном начале сезона в первой лиге с 12 августа.
"В настоящее время, как вам известно, действует двухнедельный карантин (3-16 августа 2020 года), в этой связи возобновление игр первой лиги будет рассмотрено после завершения карантина", - заявили в министерстве.
Отвечая на вопрос будут ли допущены болельщики на первый домашний матч Лиги наций с участием сборной Казахстана, который состоится 7 сентября в Алматы с команду Беларуси в комитете по делам спорта заявили следующее:
"Вопрос доступа болельщиков на трибуны будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране на момент проведения встречи с Беларусью. Также необходимо отметить, что подобные важные вопросы рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии", - пояснили в комитете по делам спорта.
Касаемо "Барыс", а именно подготовки клуба к новому сезону в КХЛ, учитывая карантинные меры и решение вопроса о разрешении хоккеистам, в том числе и с казахстанскими паспортами, которые находятся за пределами страны, вернуться сюда, в Министерстве заявили следующее.
"Комитетом был направлен запрос в ХК "Барыс". На основании предоставленной информации казахстанские хоккеисты приступают к предсезонной подготовке, они уже сдали тесты на коронавирус, получив результаты, приступили к традиционному медицинскому осмотру и тестам перед сезоном. Хоккеистов, находящиеся за границей, рассмотрят на заседании межведомственной комиссии", - добавили в комитете по делам спорта.
Помимо всего этого, в министерстве ответили, сделают ли для "Барыса" исключение и разрешат ли проведение тренировок в помещении, в частности на ледовой арене, и будет ли клуб принимать домашние матчи в Казахстане, если сезон стартует 2 сентября?
"На сегодняшний день в стране объявлен режим карантина. По выходу из него будет реализовываться поэтапное ослабление в соответствии с постановлениями Главного санитарного врача РК", - резюмировали в комитете по делам спорта и физической культуры.
Напомним, что предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа, но жесткие карантинные меры были продлены до 17 числа. Впервые премьер-лига была приостановлена 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре, появился
даже календарь на ближайшие четыре тура.
Добавим, что "Барыс"
уже начал подготовку к сезону, которая откладывалась несколько раз из-за введенного в Казахстане карантина, но пока не собрался в полном составе. Также неизвестно, в каком городе команда будет проводить домашние матчи. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 3 сентября. С календарем "Барыса" можно ознакомиться здесь
.